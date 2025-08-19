Halkbank'tan Yalan İddialara Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Halkbank'tan Yalan İddialara Yanıt

19.08.2025 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank, gerçeği yansıtmayan haberleri kınadı ve asılsız iddialara karşı hukuk yoluna gideceğini belirtti.

Halkbank, bir medya kuruluşunun Halkbank ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşunun dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da lüks doğum günü partisi iddiasına ilişkin açıklamada, bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunun kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen şirketin bankamızla çalışması, Genel Müdür'ümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürü'nün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, döviz kredisinin ucuz TL krediye çevrilmesi iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir."

Açıklamada, İFM'deki Halkbank binası yapım işinin, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihaleyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan göreve başlamadan önce sonuçlandırıldığı bildirildi.

Banka inşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bankamız ve Genel Müdür'ümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor, bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil ettiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

Kaynak: AA

Osman Arslan, Halkbank, Politika, Ekonomi, Finans, Medya, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan Yalan İddialara Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:16:29. #7.12#
SON DAKİKA: Halkbank'tan Yalan İddialara Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.