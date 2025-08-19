Halkbank'tan Yalan İddialara Yanıt

Halkbank, bir medya kuruluşunun Halkbank ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşunun dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da lüks doğum günü partisi iddiasına ilişkin açıklamada, bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunun kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen şirketin bankamızla çalışması, Genel Müdür'ümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürü'nün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, döviz kredisinin ucuz TL krediye çevrilmesi iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir."

Açıklamada, İFM'deki Halkbank binası yapım işinin, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihaleyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan göreve başlamadan önce sonuçlandırıldığı bildirildi.

Banka inşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bankamız ve Genel Müdür'ümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor, bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil ettiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."