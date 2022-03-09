Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu - Son Dakika
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Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu

09.03.2022 01:19

Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci olduADANA Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Sosyal Yaşam Merkezinde pastacılık kursuna katılan kadınlar girişimci olarak ekonomik özgürlüklerini kazandı.

Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Sosyal Yaşam Merkezinde pastacılık kursuna katılan kadınlar girişimci olarak ekonomik özgürlüklerini kazandı.

Kadınların pasta ve yöresel mutfak lezzetleri ile hayatları değişirken ev hanımı olan onlarca kursiyer hem profesyonel olarak mutfak becerilerini geliştirdi hem de yaptıkları ürünleri sosyal medya ve yakın çevrelerinden sipariş alarak gelir elde etmeye başladı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kadınların yetenekleri, azimleri ve başarma gücü ile her evi bir fabrikaya dönüştürdüğünü söyledi.

Hayatlarının pasta kursu ile değiştiğini aktaran 3 çocuk annesi Lebude Özkale daha önce hiç çalışmadığını belirterek, "Bu kursa yazın katıldım ama sosyalleştim. Özgüvenimiz arttı, hayatımızda çok şey değişti. Çevremden sipariş alıyorum internet üzerinden siparişler geliyor ve ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor" dedi.

3 çocuk annesi Yurdagül Ata ise pastalar yaparak güzel kazançlar sağladıklarını ifade ederek, "Girişimci olduk. Pasta ile hayatım değişti. Daha mutluyum geleceği güzel görüyorum. Kadın olarak önemli olduğumu istiyorum. Ben tüm kadınlara mesajım üretsinler çalışsınlar ve kendilerini değerli hissetsinler. Kadın çalışmalı ve kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmalı" diye konuştu.

22 yaşındaki Zuhal Özbolat ise pandemi sonrası pasta ve mutfakta yiyecek üzerine tasarımlar yaparak lezzet dolu ürünler ürettiğini söyledi. Özbolat, "Kadınlar için önemli bir şey bu. Kadınlar çok eziliyor. Kadınların en iyi bildiği mutfak işlerinin ekonomiye kazandırılması çok güzel bir duygu" dedi.

Emine Şener Korkut'da, ileride kendi butik işletme açarak üreten çalışan başarılı bir girişimci olmayı hedeflediğini kaydetti.

Pasta eğitmeni Öznur Taş, "Kursumuza hem ev hanımları hem de iş dünyasından katılan kadınlarımız var. Sosyal medyadan yaptıkları ürünleri satıyorlar. Tüm kadınlar evde pasta yapıyor ama en güzelini yapıyorlar. Bizde 8 Mart kadınlar gününe özel melek pastalar yaptık. Kadınlar başarmayı üretmeyi seviyor. Burada eğlenerek üretiyoruz çalışıyoruz dayanışma var. Buda bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu
Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu
Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu

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Kazım Özgan, Medya, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamarat kadınlar yetenekleri ile girişimci oldu - Son Dakika


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