Hamilelikte Egzersiz ve Yoga Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hamilelikte Egzersiz ve Yoga Önemi

Hamilelikte Egzersiz ve Yoga Önemi
21.07.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamilelikte düzenli egzersiz, doğum sürecini kolaylaştırır ve ruh sağlığını destekler.

Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Kazibe Koyucu Demir, hamilelik yogasının vücudun esnekliğini artırırken doğum sürecine de hazırlık sağladığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hamilelikte egzersiz, anne adayının fiziksel sağlığını koruması ve doğuma hazırlık açısından oldukça önem taşıyor.

Yaz mevsiminde ise sıcak havalar nedeniyle egzersiz sırasında daha fazla dikkatli olunması gerekirken özellikle serin kalmaya yardımcı, düşük etkili egzersizler bu süreçte öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kazibe Koyucu Demir, hamilelik döneminde düzenli olarak egzersiz yapan kadınların doğum sürecini daha rahat geçirdiği ve doğum sonrası toparlanmalarının daha hızlı olduğu aktardı.

Demir, egzersiz yapmanın, kas ve iskelet sisteminin sağlığını desteklediğini, dolaşım sistemine olumlu katkı sağladığı ve yaz aylarında yapılabilecek egzersizler arasında en çok önerilenlerin yüzme, yürüyüş ve hamilelik yogası olduğu bilgisini paylaştı.

Yüzmenin, yaz mevsiminde hamileler için en ideal egzersiz türlerinden biri olduğuna değinen Demir, "Suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen yük azalır ve kaslar desteklenir. Aynı zamanda vücut ısısının dengelenmesine de yardımcı olur. Ancak havuz seçimi yaparken hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Kaygan zeminler düşme riski oluşturabilir. Bu nedenle havuz etrafında dikkatli hareket edilmesi, havuza girerken ve çıkarken destek alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Demir, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılacak tempolu yürüyüşlerin, kalp sağlığını desteklerken, bacak kaslarını da güçlendireceğine değinerek, egzersiz öncesinde ve sonrasında yeterli su tüketilmesi, nefes alabilen, pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Hamilelik yogasının vücudun esnekliğini artırırken doğum sürecine de hazırlık sağladığına dikkati çeken Demir, bu egzersizin aynı zamanda stresi azaltıcı etkisiyle ruhsal dengeyi desteklediği ancak sıcak yoga gibi yüksek ısıya maruz kalınan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini paylaştı.

"Aşırı terleme gibi durumlarda egzersize ara verilmeli"

Demir, hamilelikte salgılanan hormonlar nedeniyle duygu durum değişikliklerinin de yaşanabileceğinin altını çizerek, "Egzersiz endorfin salgılanmasını artırarak ruh halini iyileştirir, uyku kalitesini destekler ve enerjiyi yükseltir. Ayrıca egzersiz, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık gibi yaygın sorunları önlemeye yardımcı olur. Hamilelikte aşırı kilo alımının kontrol altına alınması da egzersiz sayesinde kolaylaşır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu durumun "gestasyonel diyabet", "preeklampsi" ve doğum komplikasyonları riskini azaltabileceğine işaret eden Demir, özellikle pelvik taban kaslarını çalıştıran egzersizlerin, doğum sırasında aktif kas kullanımını kolaylaştırdığını ve doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırabileceğini anlattı.

Yaz aylarında hamilelerin egzersiz yaparken göz önünde bulundurması gereken temel önerilere de değinen Demir, şunları kaydetti:

Egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında bol su içmek, sıvı kaybını önler ve vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle su tüketimi ihmal edilmemelidir. Uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hafif, pamuklu ve nefes alabilen giysiler tercih edilmeli, vücudu sıkmayan ve hareketi engellemeyen kıyafetler kullanılmalıdır. Egzersiz sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra yapılmalıdır. Öğle saatlerindeki yoğun sıcaklardan kaçınılmalıdır. Egzersiz için günün serin saatleri tercih edilmelidir. Vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalıdır. Yorgunluk, baş dönmesi veya aşırı terleme gibi durumlarda egzersize ara verilmeli ve dinlenilmelidir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamilelikte Egzersiz ve Yoga Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz
İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Hande Yener’in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş Hande Yener'in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş
Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kriz çıktı Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
Feci ölümün kamera kaydı Damper kapağı başına çarptı Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İtalyanlar duyurdu Morata’dan yeni takımına 4 yıllık imza İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

12:32
Merakla bekleniyordu İşte Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merakla bekleniyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
11:38
Bakan Kurum’u kızdıran olay Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
10:50
Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
10:35
Gelecek Partisi’nde yaprak dökümü Bir milletvekili daha istifa etti
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Bir milletvekili daha istifa etti
10:27
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
18:01
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu
Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
17:59
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
17:36
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi
Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
17:36
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu
İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
17:30
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
17:22
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
16:58
Galatasaray’dan 10 milyon euro istemişti Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe’yi seçti
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti
16:49
“Ayağıma bastın“ tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
"Ayağıma bastın" tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 12:47:29. #7.11#
SON DAKİKA: Hamilelikte Egzersiz ve Yoga Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.