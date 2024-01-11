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Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatlar yükseldi - Son Dakika
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Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatlar yükseldi

Karadeniz'de son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanırken, yılbaşından sonra hamsi avı düşüşe geçti. Bu durum hamsi fiyatlarına da yansıdı. Gürcistan sularında başlayan hamsi avı da beklentileri karşılayamadı ve Trabzon Toptancı Balık Hali'nde sessizlik hakim oldu. Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, hamsinin Türk sularında ortadan kaybolduğunu belirtti. Sezonun hamsi açısından iyi geçtiği ancak bundan sonra istavrit avının başlayacağı ifade edildi.

Hamsi avı düşüşe geçti, fiyatlar yükseldi
11.01.2024 - 20:29,  Güncelleme: 20:33
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Hamsi avı yılbaşından sonra düşüşe geçti, bu durum satış fiyatlarına yansıdı

Gürcü hamsisi de beklentileri karşılamayınca toptancı balık hali sessizliğe büründü

TRABZON - Karadeniz'de son yılların en bereketli hamsi sezonu yaşanırken, yılbaşından sonra hamsi avı düşüşe geçti. Bu durum hamsi fiyatlarına da yansıdı.

1 Ocak itibariyle Gürcistan sularında başlayan hamsi avı da şu ana kadar beklentileri karşılayamazken, Trabzon Toptancı Balık Hali'nde yılbaşından önce yaşanan yoğunluk bu günlerde yerini sessizliğe bıraktı.

Yılbaşından sonra hamsi avında inanılmaz bir düşüş yaşandığını belirten Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer, hamsinin şu sıralar Batum, Abhazya'da bol olduğunu ancak Türk karasularında 1 Ocak'tan sonra hamsinin ortadan kaybolduğunu söyledi. Denizer, "Yılbaşından hemen sonra hamsi avında inanılmaz bir düşüş oldu. Artık yılbaşından sonra hamsi avcılığı olmuyor. Şuanda hamsi Batum'da, Abhazya'da bol, hamsi oralara gitti bizim sularımızda yok. Şu ana kadar oralardan hiç hamsi gelmedi daha önceki yıllara oranla bol hamsinin boy tahdidinde sıkıntı var. Bu yıl Karadeniz hamsisi biraz daha ince. Yasak boyunu geçiyor ama boyunda sıkıntı var. Oralarda fiyatlarda tahminimiz biraz yüksek, Batum tarafından Türkiye'ye geçmesi için fiyatlar yüksek. Bu yıl tahmin edilenin üzerinde bir avcılık oldu. Herkes memnun fabrikalara da istenilenin üzerinde hamsi verildi. Dolayısıyla bu sezon vatandaş Karadeniz hamsisini ince de olsa yedi" diye konuştu.

"Hamsi Türk sularında göçünü 2,5 ayda tamamlıyor"

Deniz suyu sıcaklığından dolayı hamsinin Türk sularında göçünü 2,5 ayda tamamladığını kaydeden Denizer, "Karadeniz'deki hamsinin göçü artık belli, 2-2,5 ayı bulmuyor. Yıllardan beri bu böyle, göçünü erken tamamlıyor. Kendi karasularımızdaki suyun sıcak olmasından ötürü göçünü erken tamamlayıp şu an Gürcistan taraflarında. Şu an oralarda mevsim olarakta kar suyu denize indi. Hamsi de Karadeniz'deki kuyularda kalıyor oralarda daha rahat ediyor. Bundan sonra hamsi bizim sularımıza gelmez" dedi.

Sezonun hamsi açısından iyi geçtiğini ifade eden Denizer, "Sezonun bütün balıkçılar açısından iyi geçtiğini düşünüyorum. Tahmin ettiklerinin 2-3 katı daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Bu yıl hiç kimse hamsiden ağlayamaz daha önceki 5-6 yıldan çok daha verimli geçti. Bundan sonra bizim sularımızda istavrit olmaya başlayacak inşallah üçüncü ayın sonlarına kadar istavritle devam ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Gürcistan, Karadeniz, Abhazya, Trabzon, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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