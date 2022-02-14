Tezgahlarda 2 gündür görünmeyen hamsi balıkçıyı da vatandaşı da üzdü

TRABZON Karadeniz'de yaklaşık son 1 aydır İğneada taraflarında bol miktarda avlanarak tezgahları süsleyen hamsi, bu defa üzdü. Trabzon'da son iki gündür tezgahlarda görülmeyen hamsi yerini ağırlıklı olarak kültür balıklarına bırakırken, hamsinin olmayışı balıkçıyı da vatandaşı üzdü.

Trabzon'da 1 hafta önce kilosu 25 TL'den satılan hamsinin yerini bugünlerde istavrit alırken, onun da kilosu 30 TL 'den satılması vatandaşın bu yöndeki talebini azalttı. Karadeniz'de özellikle bu sezon başlarında bol miktarda avlanan daha sonra hamsi dönem denem kaybolurken, özellikle son 1 aydan beri İğneada taraflarında bol miktarda avlanması umutları artırmıştı.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, hamsinin iki gündür gelmediğini, hamsinin olmayışının istavritin fiyatını 30 TL'ye çıkmasına neden olduğunu belirterek "Hamsi iki günden beri gelmiyor. Tekneler İğneada taraflarından geri dönüş yapıyor diye öğrendik. Geçmiş yıllarda bu dönemlerde hamsi tam da yenecek zamanı idi. Ocak, Şubat ayları tam hamsinin yenme zamanı. Bu sene pek yok, erken başladı erken bitti. Bundan sonra istavrit olabilir hamsi olmaz. Tezgahlarımızda şu an kefal, somon, levrek, çupra yani yetiştirme balıklar çoğunlukta. Genelde denizden istavrit kefal, tirsi, mezgit çıkıyor. Bu sene balıkçılar olarak istediğimiz verimi aldık diyebilirim. Sezon bitimine iki ay kadar zaman kaldı. Bundan sonra istavrit, tirsi, kefal, mezgit olur. Hamsi olmadığı için istavrit pahalandı. Şu an kilosu 30-35 TL" dedi.

Balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak ise hamsinin bundan sonra pek olacağını zannetmediğini kaydederek, "Hamsi İğneada taraflarından geliyordu o da kayboldu bitti gibi. Bundan sonra hamsinin olacağını pek zannetmiyorum. Hamsi iki, üç gündür yok. Ondan önce vardı, erken başladı erken bitti. Bir ay olmadı bir aydan sonra İgneada, Bulgaristan sınırı oralarda başladı hamsi. Güzel devam etti artık o da şimdi bitti. Çoğu balıkçı tekneleri geri dönüyor. Bundan sonra olursa istavrit olur onun da fiyatı yükseldi. Denizin en soğuk olduğu dönem olmasına rağmen pek balık yok. Balık fiyatları yüksek istavrit 30 TL, bu fiyata sattığımız halde maliyetini kurtarıyoruz. Hamsinin olmayışı diğer balık çeşitlerinin fiyatını olumsuz etkiliyor. Hamsi bütün balıkların fiyatını kırar. Vatandaş fiyatı yüksek buluyor ancak denizden tutmanın bir maliyeti var. Balık fiyatları kefal 25-30 TL, somon 50-60 TL, istavrit 30 TL, tirsi 50 TL. Kültür balıklarından levrek boyuna göre 100-120 TL, çupra 80 TL. Sezon bitti gibi bu sezonda Allah'a şükür bir şeyler yaptık fena değildi" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da "Bugün hamsi gelmedi çeşit balıklar var. Bundan sonra hamsi artık kayboldu diyebiliriz. Hamsiyi en son 40 TL sattık. Bugün hamsi olsa yine 40-50 TL'ye satılır ancak yok. Vatandaş genellikle hamsi ile istavriti soruyor, diğer çeşitleri pek sormuyor. Tirsi 25 TL, alabalık 50 TL, somon 60 TL, istavrit 30 TL, mezgit 25-50 TL. Sezon bitim için fena geçmedi ancak palamut olmadı hamsi erken kayboldu. Bu sezon hamsi kısım kısım oldu. Dolayısıyla bu sezon hamsiyi ucuz da yedi pahalı da yedi. Daha önceki yıllarda bu dönemlerde hamsi olurdu bu sene kısım kısım oldu. Hamsi şu an tezgahlarda hiç yok" şeklinde konuştu.