Hamsi Fiyatları Düşüşte: Kilo 150 TL

Ekonomi

Hamsi tekrar bol miktarda tezgahlarda yerini aldı

Bir hafta önce kilosu 250 TL'den satılan hamsi bol avlanınca fiyatı 150 TL'ye geriledi

TRABZON - Karadeniz'in simgesi hamsi, tekrar tezgahlarda bol miktarda yerini alırken kilosu 150 TL'den satılıyor. Yaklaşık on gün önce kilosu 250 TL'den satılan hamsi birkaç gündür bol avlanmasıyla kilosu 150 TL 'ye geriledi.

Trabzon Balık Hali'nde bugünlerde tezgahlarda balık çeşitliliği gözlenirken gel gitleri yaşayan hamsi tekrar tezgahlarda bol miktarda yer alması yüzleri güldürdü.

Balıkçılar bu sezon hamsinin kilosunu 75-300 TL arasında sattıklarını birkaç gündür bol avlanmasıyla birlikte on gün öncesine göre fiyatının 150 TL' kadar gerilediğini belirttiler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, tezgahlarda bolluğun sürdüğünü belirterek, "Tezgahlarımızda sezon başındaki gibi bolluk devam ediyor. Hamsi, istavrit, mezgit, palamut sezonun başındaki gibi bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Hamsi 10-15 gün gel gitleri yaşadı ancak son üç dört gündür bol çıkmaya başladı. Bu olmasının havaların soğumasında etkili oldu diyebiliriz. Hamsi göç dönemine doğru avlanmanın da farkı var. Hamsinin kilosu 150 TL, istavrit 150 TL, mezgit 150 TL, levrek çupra 300 TL, somon 250 TL. Halkımız balığa talep gösteriyor. Hamsi bu sezon en yüksek fiyatı 250-300 TL, en az fiyatı da 75-100 TL arasında oldu. Sezonun bitimine doğru hamsi bol çıkınca fiyatı da düştü" dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, hamsinin bir ara kaybolduğunu kaydederek, "Hamsi bugünlerde fena değil inşallah Ramazan sonuna kadar böyle devam eder. İstavrit, mezgit hamsi kilosu 150 TL. Balık çeşitliliği de arttı özellikle mezgit, istavrit arttı. Şu an istavrit, hamsi fena değil. Hamsi bir ara kaybolmuştu tekrar gelmeye başladı" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, kar yağışının ardından hamsinin daha da lezzetlendiğini ifade ederek, "Efsane geri döndü. Özellikle kar yağışından sonra hamsi çok lezzetlendi. Her sene bu dönemler hamsinin git gel zamanları. Şükürler olsun bu sezon palamutta boldu hamsi de vardı. Hamsi şu an kilosu 150 TL. Bir hafta on gün önce hamsinin kilosunu 250 TL'ye satmıştı" dedi.