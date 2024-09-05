Hamsi Palamutu Kıskandı, Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Palamutu Kıskandı, Tezgahlarda Yerini Aldı

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Deniz av yasağının sona ermesiyle birlikte hamsi, palamudun ardından balık tezgahlarında görünmeye başladı. Trabzon'daki balıkçılar, yıllar sonra hamsinin bu kadar erken satışa sunulmasının umut verici olduğunu belirtiyor. Hamsinin kilosunun 200-250 TL arasında satıldığı kaydedilirken, balıkçılar hamsinin palamut gibi bol olmasını umuyor.

05.09.2024 10:26
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Hamsi palamutu kıskandı, tezgahlarda yerini aldı

Hamsi 200 TL'den tezgahlarda satışa sunulmaya başladı

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balık tezgahlarında palamut bolluğundan sonra hamsi de kendini göstermeye başladı.

Balıkçılar, yıllar sonra ilk kez hamsinin bu kadar erken zamanda tezgahlarda yerini alması hamsinin geleceği açısından umut verici olduğunu belirtirken, Trabzon Balık Hali'nde hamsinin kilosu 200-250 TL arasında satılıyor.

Palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsinin erken dönemde tezgahlarda yerini aldığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Bu sene palamudun bol olduğu dönemde ilk kez hamsi geldi. Hamsi Sinop'tan geliyor. Genelde küçük balıkçıların ağlarına takılan hamsi. İlk kez bu kadar erken geldi. Uzun yıllardır ilk kez palamutla birlikte hamsi gelmiş oldu. Fiyatı 200 TL. Genelde palamut bol olduğu zaman hamsi az olur. Hamsinin devam edip etmeyeceği konusunda şu an bir şey söylemek çok zor" dedi.

Hamsinin de palamut gibi bol olacağını ümit ettiklerini belirten balıkçı esnaflarından balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Hamsi ilk kez bu kadar erken geldi. Bu sene palamudun bolluğu var. İnşallah hamsi de bu bolluğu yaşayacağız. Genelde önceki yıllarda bu kadar erken görünmezdi" diye konuştu.

Hamsi Palamutu Kıskandı, Tezgahlarda Yerini Aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hamsi Palamutu Kıskandı, Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika

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