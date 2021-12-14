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Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı - Son Dakika

Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı

14.12.2021 12:25

Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı Karadeniz'den hamsi çıkmayınca kilo fiyatı 60 TL'ye kadar çıktı Sezon başından beri bolca avlanan istavritte fiyat istikrarını sürdürüyor Karadeniz 'de bugünlerde hamsi avında belirgin bir azalma yaşanırken bu azalma sonucu fiyatı da önceki yıllara...

Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı

Karadeniz'den hamsi çıkmayınca kilo fiyatı 60 TL'ye kadar çıktı

Sezon başından beri bolca avlanan istavritte fiyat istikrarını sürdürüyor

TRABZON - Karadeniz 'de bugünlerde hamsi avında belirgin bir azalma yaşanırken bu azalma sonucu fiyatı da önceki yıllara oranla neredeyse rekor seviyesine ulaştı.

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 60 TL'ye kadar yükselirken, sezon başından beri bolca avlanan istavrit ise bu istikrarını sürdürerek kilosu 12,5 TL'den satılıyor.

Hamsi fiyatının beklenenden pahalı olması nedeniyle vatandaşın sezon başından beri ucuz olan istavrite yöneldiğini belirten balıkçılar umutlarının 1 Ocak tarihinden itibaren Gürcistan'dan gelecek olan hamsiye bağladı.

Tezgahları istavrit süslüyor

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş, hamsinin az olmasıyla tezgahları genelde istavritin doldurduğunu belirterek "İstavrit git gide irileşiyor. Daha da ucuz olacağını düşünüyorum. Ancak 10 TL'nin altına düşmez. Hamsi inşallah olacak çünkü vatandaş hala hamsi bekliyor. 10-15 gün sonra olacağını umut ediyoruz, hamsi avı beklentimiz sürüyor. Diğer balık çeşitleri bu sıralar pek az geliyor mezgit bu sıralar pek yok gibi" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ayhan Keleş ise hamsinin olamayışı işlerini zora soktuğunu ifade ederek, "Hamsi 1-2 ay bol çıkmıştı ancak şu az çok azaldı. Dolayısıyla gelen hamsilerde pahalı olunca alan da vatandaşa 50 TL'den aşağı satamayacak. Bu nedenle tezgahlarımızda sadece istavrit var. Çeşidimiz de yok mezgit de yok. Söylentiler 15-20 gün sonra hamsinin olacağı yönünde inşallah bol olur bizde halkımıza ucuz sunarız. Dolayısıyla hamsinin olmayışı işlerimizi de zora soktu. Karadeniz insanı hamsiye alışık olduğu için devamlı hamsiyi soruyor. İstavrit bol zaten tekneler şu sıralar genellikle istavrit avlıyor fiyatı da ucuz kilosunu 12,5 TL'den satıyoruz. İstavrit bu sezon başından beri bol idi şu sıralarda bol" diye konuştu.

Hamsi 60 TL'ye kadar çıkarak rekor fiyatı gördü

Hamsinin son iki sezondur pahalı olduğunu ancak bu sezon ilk kez 60 TL'yi görerek herkesi şaşırttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, "Sezona istavrit ile başlamıştık şu an yine bolca avlanıyor. Hamsi ise bu sıralar kayboldu gibi çok az miktarda avlanıyor. İstavrit ise sezon başından beri bolca çıkıyor. Hamsinin kilosu 50-60 TL arasında değişiyor. İstavrit 15 TL, iri mezgit 100 TL, ince mezgit 60 TL, levrek 80 TL, somon 60 TL, sargan 50-60 TL, Fiyatlar sezon sonuna doğru biraz daha yüksek. Vatandaş en fazla hamsiyi soruyor. Hamside bundan sonrası için herkes gibi bizde umutluyuz. İnşallah bolca avlanır bizde ucuz satarız. Şu sıralar hamsinin tuzlama dönemi ancak pahalı olduğu için pek yapılamıyor. Uzun yıllar bu sektördeyim son iki sezon hamsi pahalı ancak, bu sezon ilk kez fiyatı bu kadar yüksek oldu. Vatandaş fiyatı duyunca 60 TL'ye hamsi olur mu? diye ister istemez tepki gösteriyor. Hamsinin memleketindeyiz dolayısıyla fiyatının bu kadar yüksek olması tepkiye neden oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaş hamsi yerine istavrite yöneldi

Hamsinin pahalı olması nedeniyle vatandaşın ucuz olan istavrite yöneldiğini belirtken balık esnaflarından Adem Kaygusuz ise, "İstavrit şu anda sezonun en bol dönemini yaşıyor. Hamsi 10 TL'den 40 TL'ye kadar çıktı şu an 50 TL'yi gördü. Hamsi yok şuanda çok az miktarda avlanıyor. Şu anda istavrit bol ancak vatandaş her gün hamsiyi soruyor. Dolayısıyla vatandaş hamsiyi pahalı bulduğu için istavrite yöneliyor istavritin kilosunu 12,5 TL'den satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı
Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı

Türk Lirası, Karadeniz, Gürcistan, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamsi kayboldu, tezgahlar İstavrite kaldı - Son Dakika Ekonomi


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