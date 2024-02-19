2022'de hane halkının enerji tüketiminin yüzde 48,3'ü doğal gazdan - Son Dakika
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Ekonomi

2022'de hane halkının enerji tüketiminin yüzde 48,3'ü doğal gazdan

2022\'de hane halkının enerji tüketiminin yüzde 48,3\'ü doğal gazdan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2022'de hane halkının toplam nihai enerji tüketiminin en yüksek payı yüzde 48,3 ile doğal gaza ait oldu. Doğal gazı yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür izledi. Doğal gazın büyük bir kısmı ısıtma amacıyla kullanılırken, elektrikte ise aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı öne çıktı.

19.02.2024 10:55
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Hane halkı nihai enerji tüketimi içerisinde 2022'de doğal gaz yüzde 48,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni yayımladı.

TÜİK tarafından ilk kez yayımlanan istatistiğe göre, 2022'de hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynakları arasında en büyük pay yüzde 48,3 ile doğal gazın oldu. Bunu, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür izledi.

Söz konusu dönemde, doğal gazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Hane halkı toplam nihai enerji tüketimi kullanım amacına göre incelendiğinde, 2022'de alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3'ünü oluşturdu, aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı ise yüzde 14,1 ile ikinci sırayı aldı. Su ısıtma amacıyla enerji kullanımı yüzde 11,9 ile üçüncü sırada yer alırken, bunu yüzde 7,7 ile pişirme amaçlı tüketim ve yüzde 0,9 ile alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimler takip etti.

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın su ısıtma amacıyla kullanımı yüzde 58,8 olurken, bunu yüzde 57,5 ile pişirme ve yüzde 56,4 ile alan ısıtma izledi.

Alan ısıtmada kullanılan kaynakların yüzde 21,6'sını kömür ve yüzde 16,9'unu katı biyokütle oluşturdu. Su ısıtmada doğal gazdan sonra en çok yüzde 28,2 ile güneş enerjisi ve yüzde 7,8 ile elektrik tercih edildi. Pişirmede, LPG'nin payı yüzde 31,7 ve elektrik enerjisinin payı yüzde 8,2 oldu.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022'de hane halkının enerji tüketiminin yüzde 48,3'ü doğal gazdan - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022'de hane halkının enerji tüketiminin yüzde 48,3'ü doğal gazdan - Son Dakika
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