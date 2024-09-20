Hannover IAA 2024'te Sürdürülebilir Taşımacılık Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Hannover IAA 2024'te Sürdürülebilir Taşımacılık Vurgusu

Doğuş Otomotiv, Hannover IAA 2024'te Scania, Thermo King ve Meiller ile yeni ürünlerini tanıttı.

20.09.2024 16:51
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Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğünü yaptığı Scania, Meiller, Thermo King ve Wielton, Almanya'da düzenlenen ticari araç fuarı Hannover IAA Transportation 2024'te yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Scania fuarda sürdürülebilir taşımacılık alanında yenilikçi çözümleriyle öne çıktı. Biyodizel, biyogaz ve elektrikli araçlar gibi düşük karbonlu taşımacılık seçeneklerinin sergilendiği stantta, özellikle 728 kilovatsaat batarya kapasitesine sahip elektrikli çekici ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Farklı şasi, kabin ve aks seçenekleriyle müşterilere uyarlanabilir çözümler sunan model, 40 ton yüke kadar 530 kilometre menzil kapasitesine sahip.

Scania ayrıca, 9 kez "Yeşil Kamyon" ödülünü kazanan amiral gemisi Super modelini de ziyaretçilere tanıttı.

Thermo King de soğuk zincir çözümlerine yönelik en son teknolojilerini sergiledi. Şirket, küçük ve orta boy panelvanlardan büyük kamyonlara kadar her araç tipine uygun elektrikli ve sürdürülebilir soğutma üniteleri ile güç yönetim sistemlerini tanıttı. Thermo King'in enerji geri kazanım çözümleri ve elektrikli soğutma sistemleri, daha sürdürülebilir operasyonlara geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Meiller ise fuarda devirmeli yarı römork, üç kollu damper serisi ve kancalı yükleyiciler gibi ürünlerini sergiledi. Zincir kapaklı MAXTREME H436 ve MAXTREME P450 modelleri, 28 metreküp hacim ve 50 tona kadar yük taşıma kapasitesiyle ziyaretçilerin ilgisini topladı.

Wielton, "Yoldaki Uzman" sloganıyla fuarda amiral gemisi ürünlerini tanıttı. Recycle Master Slider konteyner taşıyıcı, Scrap Master damperli yarı römork ve Curtain Master Mega perdeli yarı römork gibi modeller, geniş konfigürasyon seçenekleriyle sergilendi.

Kaynak: AA

Doğuş Otomotiv, Teknoloji, Hannover, Otomobil, Meiller, Ekonomi, Scania, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hannover IAA 2024'te Sürdürülebilir Taşımacılık Vurgusu - Son Dakika

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