Hatay Büyükşehir Belediyesi, Deprem Sonrası Yeniden Kalkınma Planı\'nı Açıkladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden yapılanması için kapsamlı bir plan açıkladı. Plan, 5 ana başlıkta 32 strateji ve 117 eylem planını içeriyor.
6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin 11 ilini derinden sarsan deprem sonrası, Hatay'ın yeniden yapılanması adına adım atıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehir için hazırlanan ve Türkiye'de bir belediye tarafından geliştirilen ilk Deprem Sonrası Yeniden Kalkınma Planı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. HBB Expo yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, 17 hedef alanı ve 56 farklı projeden oluşan ve uluslararası finansmanı onaylanmış 373 milyon Euro'luk 18 adet altyapı projesi de tanıtıldı. Bu planın ilk aşaması olan Hızlı Yanıt Planı ile Hatay'ın kültürel ve doğal değerlerini koruyarak, afetlere karşı daha dirençli, yenilikçi ve çevreci bir şehir oluşturulması hedefleniyor.
Kiracılar ve hak sahibi olmayanlar için sosyal konutlar yapacağız
Hak sahipleri dışında kalan vatandaşların hayat boyu konteynerde ya da çadırda yaşamasının mümkün olmadığına vurgu yapan Lütfü Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı kategoride ev sahibi olmayan, ama yıllardır kirada yaşayan insanlar için uygun şartlarda uzun vadeli ödemelerle ev sahibi olabilmeleri için çalışma yapıyoruz. İlk etapta Hollanda ile yaptıkları çalışmayla 450 konut, 80 dükkanın içinde yer aldığı Sosyal konut projesini hayata geçireceğiz. Hollanda'yla bir çalışmamız var. Bunun dışında başka noktalarda, özellikle gerçekten ihtiyaç sahibi olup da ödeme imkanı çok yüksek olmayan insanlara yapacağız. Üzerine yapmış olduğumuz evlerin alacağımız krediyle uzun vadede 8-10 yıl gibi vadede ödemesini sağlayacağız. Altyapı, yollar, yeşil alan gibi donatıları, sosyal donatıların hepsinin parasını belediyemiz tarafından karşılayacağız" dedi.
Enerji gider değil gelir olacak diyen Savaş, "Rüzgardan ve güneşten faydalanacak sistemlere geçerek, giderlerinin bir kısmını sübvanse etmiş olacağız" dedi.
Her ilçeye nüfus yoğunluğuna göre kreşler açacaklarını belirten Savaş, "Çalışan annelerin en büyük sorunu haline gelen kreşler konusunda da adımlar atacağız. Nüfus olarak küçük ilçelerde en az bir tane olmak üzere büyük ilçelerde de ihtiyaca göre kreşler açarak çalışan anneleri rahatlatacağız" dedi.
Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi kurulacak
Depremle birlikte şehirde büyük bir travma yaşandığını belirten Savaş, "Kadınlar ve çocuklar bu travmada gerçekten de çok zor hayata tutunabildiler. 13 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde öncelikle depremlerde zarar görmüş insanların fizik tedavisinin yapılacağını" ifadelerini kullandı. - HATAY
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