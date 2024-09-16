Hatay'da Balıkçılar Yeni Sezona 'Vira Bismillah' Dedi - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Balıkçılar Yeni Sezona 'Vira Bismillah' Dedi

Hatay\'da Balıkçılar Yeni Sezona \'Vira Bismillah\' Dedi

Hatay'da balıkçılar av yasağının sona ermesiyle yeni sezona törenle başladı; umut dolu bir sezon bekleniyor.

16.09.2024 09:49
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Deprem bölgesi Hatay'da balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından törenle 'vira bismillah' diyerek Akdeniz'e açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi sonrası 80 santimetre çökmenin yaşandığı İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirilen 6 metrelik yükseltmeyle çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Av yasağının sona erdiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni sezon düzenlenen programla açıldı. Mehteran takımının sahne aldığı programda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Asrın felaketinin yaralarının üretilerek sarıldığı Hatay'da afetzede balıkçılar yeni sezondan umutlu.

Denizlerin temiz tutulması ve kaçak avcılıkla ilgili duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Mustafa Masatlı, "Tarihin anakaradaki en büyük afetlerinden biriyle bu coğrafyada yüz yüze geldik, sahilimiz de bundan çok etkilendi. İlk zamanki belirlemelere göre yer yer zaman zaman bunun görsel örneklerini de gördük. 80 santim civarı anakara burada çökmüştü tabii bütün sektörler her yanı ve yönüyle etkilenirken, balıkçılarımız da bundan tabii ki nasibini aldı. Burada yaklaşık 6 metre civarı bir seviye yükseltme yapıldı, yer yer ara mendirek ve tarihi mendireklerde çalışmalar oldu. 16 bin metrekareden fazla da burada beton atıldı eskisinden daha güzel, daha sağlam ve daha güçlü olarak buradaki balıkçılarımızın hizmetine sunulacak hale getirildi. Kaçak avcılıkla ilgili hepimiz çok duyarlı olalım. Çünkü denizlerimizin içinde olan, bizlere katkı sunan, bizleri besleyen bu canlıların tamamı bize emanet. Biz bu emanete iyi bakacağız. Bu sezonun bol ve bereketli geçmesini canıgönülden temenni ederiz. Çünkü geçmişteki acılarımızı da bu şekilde unutmuş olacağız. Bu balıkçılık sezonumuzun İskenderun ve Hatay'ımızdaki balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunuyor, bol bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "Bizim nihai hedefimiz torunlarımıza bırakabileceğimiz bir mesleğimizin olmasıdır. Aldığımız emanetin asıl sahibi olan gelecek nesillere bereketli denizleri bırakabilmek için sizlerle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Saygıdeğer katılımcılar, çok değerli balıkçı kardeşlerim, sözlerime burada son verirken 2024-2025 su ürünleri av sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyor, kazasız belasız bereketli bir sezon diliyorum. Aldığımız emanetin asıl sahibi olan gelecek nesillere bereketli denizleri bırakabilmek için sizlerle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

44 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Hayrullah Esmer, yeni sezondan umutlu olacaklarını belirterek, "Hayırlısıyla inşallah bismillah diyeceğiz. Bakacağız artık kısmet neyse o gelecek, rastgele derler buna biliyorsunuz. Bu yaz yağmurlu ve fırtınalı geçti muhtemelen bu balığı çoğaltır diye düşünüyoruz, dolayısıyla iyi bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi ve Birlik Başkanı Yücel Dalgıç, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan, balıkçılar ve davetliler katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akdeniz, Ekonomi, Deprem, Çevre, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Balıkçılar Yeni Sezona 'Vira Bismillah' Dedi - Son Dakika

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