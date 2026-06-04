Hatay'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
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Hatay'da Buğday Hasadı Başladı

Hatay\'da Buğday Hasadı Başladı
04.06.2026 10:12
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Amik Ovası'nda bu yıl hasat dönüm başına 400 kg bekleniyor, buğday fiyatı 16,5 TL belirlendi.

Hatay'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı buğdayda dönüm başına 400 kilogram bekleyen çiftçi Hasan Şimşek, buğday fiyatının bu yıl 16,5 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da, yaz aylarının gelmesiyle tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Bu yılda aşırı yağışlar alan Amik Ovası'nda, yeteri olgunluğa ulaşan buğdayda hasat başladı.

Kırıkhan ilçesi Camızkışlası Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Şimşek, 3 bin 500 dönümlük tarlada biçerdöver yardımıyla buğday hasadına başladı. Geçen yıl buğday fiyatı 12,5 olarak belirlenirken bu yıl ise 16,5 TL olarak belirlendi. Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen dönüm başına 500 kilogram buğday alan çiftçi Şimşek, bu sene aşırı yağışlardan dolayı verimin düştüğünü belirterek, dönüm başına 400 kilogram buğday verim beklediğini söyledi.

"Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen buğdayda verim daha iyiydi ve bu sene aşırı yağışlar olduğu için buğdayda verimi düşürdü"

Bu yılın buğday hasadında aşırı yağışlardan dolayı verimin düşük olduğunu söyleyen çiftçi Hasan Şimşek, "Arkamızda biçerdöverle buğday biçiliyor ve buğday hasadındayız. Burada 150 dönümlük arazide bir biçerdöver çalışıyor. Buğday fiyatları biraz bozuk oldu. Bu yıl devletimiz buğday fiyatını 16,5 TL olarak belirledi. Mazot ve gübre fiyatları arttığı için bizi zorluyor. Benim adıma 11 biçerdöver bu tarlalarda çalışıyor. Normalde biçerdöverler dönüm başına çalışırken şimdi mazot fiyatına çalışıyorlar. Bu yıl buğday dönüm başına 300 kilogram verim veriyor. Kasım ayında buğdaylar ekilir ve ocak ayında bir gübre atarlar. Diğer aylarda sulanmak gerekirse sulanıp hasat edilir. Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen buğdayda verim daha iyiydi. Bu sene aşırı yağışlar olduğu için buğdayda verimi düşürdü. Geçen yıl kuraklık olmasına rağmen dönüm başına 500 kilogram verim aldık ama bu sene aşırı yağışlardan dolayı dönüm başı 400 kilogramdan fazla vermiyor. Kalite olarak bu yıl çok güzel geliyor. Geçen yıl buğday fiyatı 12,5 TL iken bu yıl devletimiz 16,5 TL olarak belirledi. Tüccarla bizden 13 ila 14,5 arasında alıyor" dedi.

"Buğday fiyatında beklentimiz 19 ila 21 TL arası bekliyorduk ama devletimiz 16,5 TL'den fiyat belirledi"

Buğday fiyatında 20 TL beklerken 16,5 TL olarak belirlenmesi kendilerini üzdüğünü ifade eden Sercan Köseler, "Bu yıl da buğday hasadımız başladı. Bu sene aşırı yağmurlardan dolayı hasadımız her seneye göre verim biraz düşük oldu. Buğday fiyatında beklentimiz 19 ila 21 TL arası bekliyorduk ama devletimiz 16,5 TL'den fiyat belirledi. Girdiler yüksek olduğu için fiyat konusunda biraz üzüldük. Bu fiyat konusunda bir iyileştirme bekliyoruz. Buğday hasatlarımız bir hafta 10 gün daha devam edecek" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

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