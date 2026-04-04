Hatay'da Can Eriği Hasadı Başladı
Hatay'da Can Eriği Hasadı Başladı

Hatay\'da Can Eriği Hasadı Başladı
04.04.2026 22:14
Aladdin Aslan, Hatay'da 320 ağaçla can eriği üretiyor; iç piyasada 350, dışarıda 450 TL'den satıyor.

Hatay'da 5 bin metrekarelik serasında 320 ağaçta can eriği üretimi yapan Aladdin Aslan, nisan ayında başladığı hasadı sürdürüyor. Ağaçlardan tek tek elle toplanan can eriğinin kilosu iç piyasada 350 TL iken, yurt dışına 450 TL'den ihraç ediliyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'da afetzede çiftçiler üreterek hayata tutunmayı sürdürüyor. Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eriği üretimi yapan çiftçi Aladdin Aslan, bahçesinde nisan ayında can eriği hasadına başladı. Kış aylarında örtü altında üretilen can eriğinin kilogram fiyatı iç piyasada 350 TL iken, dış piyasada ise 450 TL'den genellikle Avrupa ülkeleri İngiltere, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'ya ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl Orta Doğu'ya da ihracat yapan Arslan, ABD, İsrail ve İran'ın savaşı nedeniyle bu yıl Arap ülkelerine satış yapamıyor. Can eriği üretiminden memnun olduğunu ifade eden Aslan, bu yıl yağışlarla birlikte can eriğinde rekolteyi yüksek beklediğini söyledi.

Çiftçi Alaadin Arslan, "Ben 15 yıldır örtü altı yani serada can eriği yetiştiriyorum. Geçen sene bir kuraklık vardı. Onun zorluğunu bir şekilde çektik ama çok şükür yine atlattık. Bu sene de yağışlardan dolayı biraz erkencilikte geç kaldık ama yine şükür erikte rekolteler güzel oluyor. Burası 5 dönüm ve içinde 320 erik ağacı var. Ben bir hevesle ve sevgiyle başladım. Bizde Akdeniz Bölgesi iklim olarak müsait durumda. Biraz daha erkencilik sağlayalım diye düşündük, yaptık ve başardık. Bu yıl hasat çok şükür rekolte olarak güzel. Kışın bu şekilde soğukların iyi gitmesi etki etti. Çünkü bu sert çekirdekli olan bütün ağaçlar, meyveler soğuğu sever. Soğuğu alacak ki uykuya girsin ve uyandığı zaman rahat uyansın. Bu sene bunu yaşadık ve iyi verim olarak çok güzel oldu. İç piyasa ve ihracat piyasası gibi iki ayrı kalemden topluyoruz. Zaten ihracat olmazsa ciddi bir şekilde bu işi yapamayız. Erik iç piyasada 200 ila 350 TL bandında değişiyor. İhracat olduğu zaman biraz daha kalite gerekiyor. İhracatta ise 350 ila 450 TL arasında değişiyor. Geçen yıl verim az olduğu için biraz daha iyiydi. Geçen sene fiyat 500 TL bandındaydı. Biz her sene aynı ihracat firmalarına verdiğimiz için Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Zaten şu anda Orta Doğu'da vardı ama Orta Doğu'ya savaştan dolayı biraz ihracat yapamıyoruz. Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Danimarka, Belçika, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Erikler ağaçlardan elle tane tane koparılarak toplanıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Can Eriği Hasadı Başladı - Son Dakika

CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
7 yıl sonra bir ilk Hindistan’dan ’İran’ kararı 7 yıl sonra bir ilk! Hindistan'dan 'İran' kararı
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
SON DAKİKA: Hatay'da Can Eriği Hasadı Başladı - Son Dakika
