Hatay'da depremzede üreticilere güneş paneliyle güç kaynağı seti dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hatay'da depremzede üreticilere güneş paneliyle güç kaynağı seti dağıtıldı

Hatay\'da depremzede üreticilere güneş paneliyle güç kaynağı seti dağıtıldı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi.

18.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi.

Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle yürütülen "Kırsalda Canlanma Kooperatif Hareketi ile Kırsal Toplulukların Yeniden İnşası Projesi" kapsamında 116 üreticiye yaklaşık 1 milyon 750 bin değerinde 116 taşınabilir güneş paneli ve güç kaynağı set olarak teslim edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin yarattığı yıkım ve kayıpların toplumda çok ciddi izler bıraktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eskisinden daha güçlü ve güzel bir Hatay'ı inşa etmek için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tarımla uğraşan vatandaşlarımız da birtakım kayıplara uğradı. Depremin ilk gününden beri bölgede bulunan bir kamu görevlisi olarak hem o zamanki hasar tespitlerini, daha sonra da devletimizin vatandaşlarımıza yapmış olduğu hibe, destek ve kredileri de yakından gözlemleme şansım olsu. Sadece 1976 büyükbaş hayvanımızı vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verdik. Yani depremde büyükbaş kaybı olan vatandaşlarımızın tamamının kayıplarını karşılamış olduk. Diğer taraftan 7 bin 767 küçükbaş kaybı olan vatandaşımıza küçükbaş hayvanları verildi. Tabii bunun yanında arıları, kanatlı hayvanları telef olanlar oldu, bunlar da vatandaşlarımıza devletimiz tarafından verildi."

Tarımın bir toplumun bekası olduğunu vurgulayan Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle tarımı daha modern, güçlü, sağlam zeminlere oturtarak geliştirmek için çalıştıkları dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de dağıttıkları güneş paneli setinin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Deprem, Enerji, Güneş, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da depremzede üreticilere güneş paneliyle güç kaynağı seti dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da depremzede üreticilere güneş paneliyle güç kaynağı seti dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.