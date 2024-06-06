Hatay'da depremzedelere destek için indirim kampanyası başlatıldı

Ekonomi

Depremin vurduğu Hatay'da prefabrik çarşıda hizmet veren esnaf, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için bayram öncesi indirim kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentte, esnaf da asrın felaketinden olumsuz etkilenmişti. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay Valiliği tarafından çok sayıda prefabrik çarşı kuruldu. İşlerine devam etmek isteyen esnaf için prefabrik çarşılar can suyu oldu. Kurban Bayramı öncesi afetzede vatandaşlara yönelik destek olmak için Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan prefabrik çarşıda, Vatandaş ve Esnaf El Ele Kampanyasıyla indirim kampanyası başlatıldı. Hayata geçirilen kampanyayla hem esnaf kazanacak hem de vatandaş uygun fiyata istediği ürünleri alacak.

"Esnaf çarşısı olarak bayrama özel indirim başlattık"

Devletin yaptığı prefabrik iş yerlerinden faydalandıklarımı ifade eden esnaf Cahit Güler, "Bizlere sunulan imkanlardan dolayı devletimize teşekkür ederim. Esnaf olarak herkes burada bir şeyler yapmaya çalışarak ayakta kalmaya çalışıyor. Esnaf çarşısı olarak bayrama özel indirim başlattık. Bayram yoğunluğu ağır ağır başladı. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar kurbana yöneldiği için yavaş ilerliyor ama zamanla daha iyi olacağız. Bayram münasebetiyle fiyatlarımız çok uygun. Esnaf arkadaşlar indirim yaptılar. Herkesi çarşıya bekliyoruz" dedi.

"Devletimizin desteğiyle prefabrik çarşıda hizmete devam ediyoruz"

Prefabrik çarşıda züccaciye esnaflığı yapan Mehmet Yıldız, "Antakya'da züccaciye dükkanım var. İş yerim 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Devletimizin desteğiyle prefabrik çarşıda hizmete devam ediyoruz. Depremlerde yıkılan ilk yerler mutfaklarımız oldu. Gelen müşterilerimize her türlü imkanda bulunmaya çalışıyoruz. Fiyatları elimizden geldikçe uygun tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu .

"Esnaf ve vatandaşların el ele kampanyasıyla ucuz ve kaliteli malzemeler konusunda vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum"

Kurban Bayramı için alışveriş yapan vatandaş Tahir Dönmezer ise, "Kurban Bayramı münasebetiyle çarşıya indiğim zaman bazı firmalar ve dükkanlarda yüksek fiyatlarla karşılaştım. Buradaki çarşı esnafa geldiğimde, çeşit çeşit ve kaliteli ürünlerin fiyatlarında her kesime hitap ediyor. Özellikle esnaf ve vatandaşların el ele kampanyasıyla ucuz ve kaliteli malzemeler konusunda vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY