Hatay'da Domates Fiyat Farkı Tepki Çekti - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Domates Fiyat Farkı Tepki Çekti

Hatay\'da Domates Fiyat Farkı Tepki Çekti

Hatay'da tarla fiyatı 28 TL olan domatesin marketteki fiyatı 60 TL'ye çıkınca çiftçiler isyan etti.

14.03.2025 10:51
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Hatay'da çiftçiler tarafından serada yetiştirilerek hasat edilen domates 28 TL'den alıcı buluyor. Üretici, domatesin fiyatının 2 kat artarak markette kilogram fiyatının 60 TL'yi bulmasına tepkili.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan Hatay'da Mart ayında serada çiftçiler ürünlerini yetiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan don çiftçilerin büyük çoğunluğunu olumsuz etkilerken mahsulü zarar görmeyen üretici ürünlerini hasat ediyor. Bölgede üretilerek Türkiye'nin birçok noktasına gönderilen domateste hasat devam ediyor. Yaşanan don afeti sonrası domatesin kilogram fiyatı tarlada 28 TL'den alıcı buluyor. Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde serada domates hasadı yapan Ruhi Yapıcı, domatesin tarla fiyatı ve market fiyatı arasındaki farka dikkat çekerek bu durumdan tüketici ve üreticinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Tarlada 28 TL marketlerde 60 TL'yi buluyor, bu durum tüketiciye yansıyor"

Market ve tarla fiyatı arasındaki farkın 2 kat olduğuna dikkat çeken çiftçi Ruhi Yapıcı, "Domatesin tarla fiyatı şu anda 28 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Ben tarlada ürünümü satabilirsem fiyatından memnunum. Ben raflara baktığım zaman İstanbul'da domates fiyatlarının 100 TL'yi bulduğunu görüyorum. Fazla uzağa gitmeden Hatay'da raflara baktığımız zaman yine domatesin kilogram fiyatı 60 TL civarında. Bu şartlarda zararı çeken çiftçidir, bizim buna emeğimiz var. Bundan yaklaşık 20 gün önce don afeti yaşadık ve biz bununla mücadele ettik. Tüketici bu durumda daha da mağdur oluyor. Burada mağdur olan üretici ve tüketicidir, tüccarlar mağdur olmuyor. Tarlada 28 TL marketlerde 60 TL'yi buluyor, bu durum tüketiciye yansıyor. Tüketici alacağı bir kiloyu yarım kiloya düşürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Domates Fiyat Farkı Tepki Çekti - Son Dakika

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