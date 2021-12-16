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Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor - Son Dakika

Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor

16.12.2021 12:53
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor

Hatay'da, 1 Nisan 2022'de başlayacak olan EXPO alanındaki çalışmaların yüzde 99'u bitirildi.

Hatay'da, 1 Nisan 2022'de başlayacak olan EXPO alanındaki çalışmaların yüzde 99'u bitirildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ilçesinde yapımı devam eden 200 bin dönüm alanda yapımı süren EXPO alanında bulunan gölete 300 balık bıraktı.

Başkan Savaş, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yapımı süren EXPO alanlarındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade ederek, açılışını 1 Nisan'da yapacakları EXPO'nun tempolu, zevkli ve ahenkli geçmesini beklediklerini belirtti.

Şu anda hem Antakya'da hem İskenderun'daki EXPO alanlarının yüzde 99'unun bitmiş durumda olduğunu belirten Savaş, "Sadece dışarıdan gelen misafirlerimizin bahçelerinin yapımı var. Bunun dışında arkeoparkımız bitmek üzere. 1600 metrekarelik bir taban mozaiğimiz var. Bu mozaik Hatay'ın tarihsel sürecini, ilk zamanlardan bugüne kadarki süreci anlatıyor. Onun da şu anda üç ayrı noktada yapımına devam ediliyor. Onlar da bitti bitecek. Muhtemelen ocak ayı gelmeden onları da biz yerine yerleştirmiş olacağız. Bu taban mozaiği dünyanın en büyük mozaiği olarak da inşallah Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek" dedi.

Başkan Savaş, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi. - HATAY

Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor

29 Ekim, Savaş, Nisan, Hatay, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay, EXPO'ya yerli ve yabancı 2 milyon ziyaretçi bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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