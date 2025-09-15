Hatay'da Kadınların Domates Kurusu Başarısı - Son Dakika
Hatay'da Kadınların Domates Kurusu Başarısı

Hatay\'da Kadınların Domates Kurusu Başarısı
15.09.2025 09:32
Hatay'da afetzede kadınlar, kavurucu sıcakta kuruttukları domatesleri kış için 250 TL'den satıyor.

Hatay'da afetzede kadınların yoğun mesaisiyle kavurucu sıcakta kuruttuğu domatesler, kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Afetzede 15 kadının alın teriyle oluşan domates kurusunun, kavanoz fiyatı 250 TL'den satılıyor.

Asrın felaketinin ardından Hatay'da deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) içerisinde; endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu tesisle hizmet vermeye devam ediyor. Yerel çiftçilerden hasat edilen domatesler, afetzede kadınlarının ellerinde ikiye ayrılıp tuzlanarak güneşin altında kurutulmaya bırakılıyor. 2 ila 3 günde kurutulan domatesler kış aylarında kahvaltıda, mezelerde ve yemeklerde sos olarak kullanılıyor, kavanoz fiyatı ise 250 TL'den satışa sunuluyor.

"Kahvaltılık, meze ve yemeklerde sos olarak kullanılan domates kurusu kavanozumuzun fiyatı 250 TL'dir"

Domates kurusuna rağbet olduğunu ifade eden Mukaddes Kılıç, "Domates kurumuz, uzun yıllardan beri kahvaltımızı lezzetlendiren bir meze türüdür. Bu defa domateslerimizi özenle ve en güzellerini seçerek önce yıkıyoruz. Daha sonra domatesleri ikiye ayırarak güneşte temiz bir alanda tuzla beraber iyice kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra tam kıvamına gelene kadar biber makinamızda istediğimiz kıvam alana kadar çekiyoruz ve dileğe göre işte baharat katabiliyoruz. Kahvaltılık, meze ve yemeklerde sos olarak kullanabiliriz. Biz kurumumuzda domates kurusunun özel bir mezesini yapıyoruz. Özel mezemiz çok fazla istek üzerine sipariş yapılıyor. Kavanozumuzun fiyatı 250 TL'dir. Domates kurusuna özel rağbet var. Domates kurusunu tuzlamazsak istediğimiz kıvamda kurumaz. Aslında tuz onun püf noktasıdır ve kıvamı gelene kadar bazen bu 2 ila 3 günde olabiliyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

