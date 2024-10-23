Hatay\'da Romanya Destekli Ayakkabıcılar Ortak Kullanım Tesisinin Temeli Atıldı

Ekonomi

Hatay'da Romanya devleti tarafından inşa edilecek 'ayakkabıcılar ortak kullanım, üretim tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Depremin ağır yıkım yaptığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremden etkilenen illerde tekstil, deri ve ayakkabı sektörlerinin desteklenmesi projesi kapsamında Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde inşa edilen Ayakkabıcılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Sanayi sitesi içerisine Romanya devleti tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde Ayakkabı İmalat ve Eğitim Ortak Kullanım Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirdi.

Temel atma törenine; Romanya'nın Türkiye Büyükelçisi Stefan Alexandru Tınca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vınton, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, SGK İl Müdürü Hamit Bal, Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, ayakkabı üreticileri ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ekonomik ve sosyal altyapıyı bütünüyle ele alan topyekün yeniden yapılanma süreci içerisindeyiz. Bir ülkenin, bir ekonominin yürüttüğü en büyük inşa ve ihya süreçlerinden biri olan yapılanmada DOĞAKA olarak deprem öncesinde başlattığımız kalkınma odaklı projelerin yanı sıra depremden sonra da ekonomik ve sosyal altyapının öncekinden daha iyi tesis edilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütmekteyiz. Bölgemizdeki ekonomik olgulardan bir tanesi de ayakkabıcılıktır. 600'den fazla işletmenin yer aldığı ayakkabıcılık sektörü iç ve dış ticarete yönelik üretim hacmi oluşturduğu istihdam kapasitesiyle Hatay ekonomisinin en önemli sektörleri arasındadır. Önceki yıllarda makine ve ekipman desteği fuar organizasyonları, istihdama yönelik mesleki gibi alanlarda gerçekleşen bu iş birlikleri ayakkabı imalatçılarının yer aldığı Reyhanlı Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapısının iyileştirilmesi ve ortak üretim tesislerinin kurulması ve istihdam odaklı mesleki eğitimlerin düzenlenmesi şeklinde depremden sonraki süreçte de devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz alan özel olarak ayakkabı imalatçılarımız için inşa edilmekte olan Antakya Ayakkabıcılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesidir. Deprem öncesi ve sonrası süreçte Antakya içinde ve farklı il ve ilçelerde dağınık biçimde bulunan ayakkabıcıları bir araya getirerek kümelenme modeli içerisinde çok daha güçlü ayakkabıcılık sektörünü amaçlayan bir yatırımdır. Bu yatırım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Ayakkabıcılar İhtisas Küçük Sanayi Sitemiz içerisinde siz değerli paydaşlarımız ile geliştirilen ortak üretim tesisi tasarım odaklı üretim altyapısının geliştirilmesine ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. - HATAY