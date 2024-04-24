Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası'nda soğan hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası'nda soğan hasadı başladı

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası\'nda soğan hasadı başladı

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın Amik Ovası'nda soğan hasadı başladı. Sıcak havada zorlu şartlarda sökülen soğanlar, tarlada 17 TL'den alıcı buluyor. Çiftçiler, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

24.04.2024 09:45
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası'nda soğan hasadı başladı. Sıcak havada zorlu şartlarda sökülen soğan tarlada 17 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı. Reyhanlı ilçesinde çiftçiler tarafından yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru soğanda hasat başladı. Çiftçi Hüseyin Elmas, 100 dönümlük alana yaptığı soğan ekiminde 500 ton ürün almayı başardı. Tarlada kilosu 17 TL'den satılan soğanlar, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

"Şu an soğanın tarlada kilosu 17 TL"

Soğan hasadının Nisan ayı itibarıyla başladığını dile getiren Hüseyin Elmas, 100 dönümlük alanda 500 ton ürün elde ettiğini belirterek, "Biz burada soğan hasadı yapıyoruz. Soğanın rekoltesi az olduğu için işçi çalışmasında sıkıntı var. Soğan hasadı Reyhanlı'dan başlıyor. Hasat, Nisan gibi başlar Aralık gibi biter. Şu an soğanın tarlada kilosu 17 TL'dir. Bu işi herkes yapamaz, meşakkatlidir. Bu sene rekolte az olduğu için günlük yevmiyeler düşük, yaklaşık 500 liradır. Şu an burada 100 dönüm tarla var. Ortalama 500 ton da soğan var" dedi.

"Bu işi kolay gören bazı arkadaşlar var ama gerçekten çok zor"

Soğan söküm mesaisinin sabah 6 itibarıyla başladığını söyleyen Mustafa Kılınç, havaların ısınmasıyla beraber çalışmaların zorlaştığını dile getirerek, "Biz buraya Şanlıurfa'dan geldik. Burada çalışıyoruz, soğan işi yapıyoruz. Söküyoruz, kesiyoruz ve torbalıyoruz. Günlük yevmiyemiz tarlaya bağlı eğer ot yoksa günlük yaklaşık olarak 500 liraya geliyor. Bu işi kolay gören belki bazı arkadaşlar var ama gerçekten çok zor. Sabah 6 gibi gelip, akşam 6'da bırakıyoruz. Şimdi havalar biraz serin birkaç gün sonra havalar sıcak olunca insan toprağa ayakkabısız basamıyor. O günlerin gelmesini istemiyoruz. Gerçekten çok sıcak, sıcaklık 40 dereceyi geçiyor" şeklinde konuştu.

Güneşin altında sabahtan akşama kadar çalışmanın çok zor olduğunu söyleyen Fehmi Tutkal da, "Sabah 6'da kalkıyoruz minibüslere binip tarlaya geliyoruz. Soğanları söküyoruz. Burada yevmiye 445 lira civarında, güneşin altında sabahtan akşama kadar çalışmak çok zor bir şey. Sabah 6 gibi başlıyoruz, akşam 6 gibi bırakıyoruz. Günün 12 saati buradayız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bereketli Amik Ovası'nda soğan hasadı başladı - Son Dakika

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