Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor

01.09.2022 11:15
Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde hasadına başlanan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde hasadına başlanan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Hatay'ın üzüm üretiminin yüzde 97'sinin yapıldığı ve "üzüm cenneti" olarak anılan ilçede, yağışlarla verimi artan ürün, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda Antep karası, hatun parmağı, kardinal ve çekirdeksiz sofralık sultani üzüm çeşitlerinin ekili olduğu ilçede, geçen yıl dekara yaklaşık 1,7 ton ürün alınırken bu sezon 2 ton ürün hedefleniyor.

Sabah erken saatlerde hasat için bağlarına giden üreticiler, topladıkları üzümü önce kasalara, ardından kamyonetlere yükleyip Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine, ilçe ekonomisinin yüzde 90'nın tarıma dayalı olduğunu söyledi.

İlçenin en önemli geçim kaynağının da üzüm olduğunu aktaran Şahiner, "Hassa'nın üzümleri kalitesiyle bilinir. Bu yıl yağışlar nedeniyle hasat biraz geç başladı ancak verim güzel. İnşallah çiftçilerimizin yüzü gülecek. Geçen yıl rekolte yaklaşık 90 bin ton iken bu yıl yaklaşık 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da ilçe ve kent ekonomisine fevkalade katkı sağlayacak." diye konuştu.

Üzüm üreticisi Mehmet Ateş de kış aylarındaki yoğun yağışın hasadı geciktirdiğini belirtti. Ürünün gecikmeli başlayan hasadında verimle yüzlerinin güldüğünü dile getiren Ateş, dekara ortalama 2 ton ürün aldığını kaydetti. Ateş, kış aylarındaki yağışlarla bu yıl ürünün veriminden memnun olduklarını aktardı.

Üretici Turgut Arık ise 30 dekarlık alanda üzüm yetiştirdiğini, 60 tona yakın rekolte beklediğini anlattı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Hassa, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yağışlarla verimi artan üzümden 100 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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