Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'da 100 Yatlık Yeni İskelelerin Yapılacağı Madenli Limanı Projesini Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'da 100 Yatlık Yeni İskelelerin Yapılacağı Madenli Limanı Projesini Yerinde İnceledi

Hatay Valisi Masatlı, Arsuz\'da 100 Yatlık Yeni İskelelerin Yapılacağı Madenli Limanı Projesini Yerinde İnceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesindeki Madenli Yat Limanı Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi kapsamında süren çalışmaları yerinde inceledi. Projeyle limana 100 yatlık ilave kapasite sağlanması ve 75'er metre uzunluğunda 2 yüzer iskelenin yapılması hedeflenirken, bölgenin yat turizmi ve su sporları açısından cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hayata geçirilen Madenli Yat Limanı Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında; yat bağlama kapasitesinin artırılması amacıyla 75'er metre uzunluğunda 2 yüzer iskelenin yapılması ve limana yaklaşık 100 yatlık ilave kapasite kazandırılması hedefleniyor.

Kapasite artırımı ve iyileştirme çalışmalarıyla Madenli Yat Limanı'nın yat turizmi açısından cazibe merkezine dönüştürülmesi, su sporlarına yönelik imkanların geliştirilmesi ve Arsuz'un kıyı ve deniz turizmi potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Vali Masatlı, proje sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak devam eden imalatları inceledi ve projenin mevcut durumu ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'da 100 Yatlık Yeni İskelelerin Yapılacağı Madenli Limanı Projesini Yerinde İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Valisi Masatlı, Arsuz'da 100 Yatlık Yeni İskelelerin Yapılacağı Madenli Limanı Projesini Yerinde İnceledi - Son Dakika
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