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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mandalina üreticilerine destek oldu - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mandalina üreticilerine destek oldu

Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen mandalinada tarla fiyatının düşmesi üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, üretici ve zincir marketler arasındaki komisyoncuları ortadan kaldırdı. Vali Masatlı'nın girişimiyle mandalina üreticileri, ürünlerini direkt olarak zincir marketlere ulaştırabiliyor ve yüksek fiyatlar nedeniyle dalda kalan mandalinayı satışa çıkarabiliyorlar.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mandalina üreticilerine destek oldu
29.12.2023 - 09:11,
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HATAY (İHA) – Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen ve ürün rekoltesinin yüksek olmasından dolayı tarla fiyatı 2 TL'ye kadar düşen mandalinada Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle üretici ve zincir marketler arasındaki komisyoncular ortadan kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen mandalinada bu yıl rekolte beklenenin üstüne çıktı. Hasadın başlamasıyla birlikte mandalina fiyatı tarlada 2 TL'ye kadar düştü. Birçok üründe araya komisyoncuların girmesiyle tarla fiyatıyla market fiyatında yaşanan fiyat farkı mandalinayı da vurdu. Büyükşehirlerde mandalina fiyatı 20 TL'ye kadar çıkarken, bu durumdan en olumsuz etkilenen de üreticiler oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çiftçinin ürününün direkt zincir marketlere ulaşabilmesi amacıyla devreye girdi ve çeşitli temaslar sonrası çiftçinin yüzünü güldürdü. Yüksek fiyatlar nedeniyle dalda çürümeye bırakılan mandalinalar, yeniden hasat edilmeye başlandı. Depremzede üreticiler, Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdiler.

Dalda kalan mandalina için Vali Masatlı'nın devreye girdiğini belirten üretici Sefer Mansuroğlu, "Dalda kalan mandalina için Hatay Valimiz Mustafa Masatlı müşteri gönderiyor. Biz de burada o müşterilere cevap veriyoruz, kesiyoruz ve kendilerine veriyoruz. Allah razı olsun bir nebze de olsa katkı oluyor. Umarım bu satışın sürekliliği olur. Mandalinayı alacak müşteriyi de bulamıyoruz ama işte sayın valimizden Allah razı olsun bize müşteri buldu. Şu an günlük bir araba mandalina gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mandalina üreticilerine destek oldu - Son Dakika
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