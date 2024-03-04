Hataylı Kadın, PVC Borularda Yetiştirdiği Ürünlerle Gelir Elde Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hataylı Kadın, PVC Borularda Yetiştirdiği Ürünlerle Gelir Elde Ediyor

Hataylı Kadın, PVC Borularda Yetiştirdiği Ürünlerle Gelir Elde Ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu, Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği topraksız tarım yöntemiyle PVC borularda yetiştirdiği ürünlerle gelir elde ediyor. PVC boru içerisinde küçük kum taneleriyle ve suyla kurduğu sistemle marul yetiştiren Alvanoğlu, bu projeyi Tayvanlı öğrencilerin önerisiyle hayata geçirdi. Alvanoğlu, bu topraksız tarım yöntemiyle gençlere örnek olmayı ve tarım alanında ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.

04.03.2024 08:43  Güncelleme: 08:44
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HATAY (İHA) – Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu'nun Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği topraksız tarım yöntemiyle PVC borularda yetiştirdiği ürünler gelir kapısı oldu.

Tarım arazilerinin verimliliğinin her geçen gün azaldığı Dünya'da topraksız tarım önem arz etmeye başladı. Öğrenci değişim programı kapsamında Tayvan'dan Türkiye'ye gelen 23 öğrenci, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Tuğba Alvanoğlu'nu topraksız tarımla tanıştırdı. Alvanoğlu, PVC boru içerisinde küçük kum taneleriyle ve suyla kurduğu sistemle, topraksız tarım yapmayı başardı. İlk olarak marul yetiştirmeyi başaran kadın, PVC boru içerisinde üretim yaparak gelir elde etmeyi başardı.

İş yerine kurduğu sistemin Tayvan'dan gelen 23 öğrencinin projesi olduğunu söyleyen Alvanoğlu, "Hatay'ın toprak bakımından çok zengin. Çok ciddi anlamda Türkiye'nin belirli ürünlerini de karşılayabiliyor. Ama ona rağmen buradaki gençlere ve en önemlisi depremde zarar gören gençlere bir örnek olmak. İlerleyen dönemlerde biliyorsunuz insanlar çoğalıyor ve toprak kalmayabilir, bunun küçücük bir bilim adamı şeklinde bir projeyle geldiler. Kendileri çok ciddi bir laboratuvar çalışması ile bize bu projeyi hayata geçirdiler. Çok ciddi anlamda da kısa bir süreçte verim aldık. Yapmış oldukları çalışma 3 aylık bir süreçti. 3 aylık süreçte gençlerimiz hem projeyi hayata geçirdiler hem de neler yetiştirilebilir bir de bunun takibini yaptılar. Yani farklı bir coğrafya da farklı bir olay nasıl hayata geçirilebilir, bunun çalışmasına resmen bizde şahit olduk. Çünkü insanların, acaba 'nasıl yapılıyor, nasıl bir sistemle çalışıyor' diye gerçekten dikkatini çekiyor. Çocukların ve gençlerin uğrak yeri olduğu için sürekli olarak bizler takip ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemler de bu tür projeler hem gençlerimize örnek olur hem de tarım alanın da bu tür projelerle ekonomik yönden de ciddi anlamda bir destek olur" dedi.

Küçük kum tanelerinin su ile birleşiminden oluşan projede marul yetiştirmeyi başardıklarını belirten Alvanoğlu, "Teoride değil de pratikte belirli bir şekilde sizlere sunuyoruz. Sadece sudan ve küçücük kum taneleriyle beraber yapılan bir proje, suyun devir daim yapmasıyla çalışan bir sistem. Burada toprakta olan bütün alacağı maddeler neler varsa bu maddeleri bu sefer suyla beraber kayalarla suyun içine katarak yapıyorsunuz. Toprakta hangi ürün, hangi besleyici neler varsa, onu insan yapısı olarak su ve kumla birleştirerek böyle bir projeyi hayata geçiriyorlar. Şu anda marullarımız var. Dönem dönem mevsimsel olarak ürünler var. Önce ne kadar dayanaklıdır diye çiçeklerle denedik. Şimdi marullarımız var. Çok kısa sürede cevap verdi. Nerdeyse 10 günlük bile değil. Büyüyünce artık yemeye çalışıyoruz. Bu mevsim bittikten sonra daha farklı bir ürünle hayata geçireceğiz. Bu bizim biraz da pilot çalışmamız, bir pilot çalışmasında bunlar yapıldığı zaman, ilerleyen dönemde Reyhanlı'da yetişmeyen bir çilek ya da farklı ürünler olabilir. Bunları yapabiliriz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Tayvan, Hatay, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hataylı Kadın, PVC Borularda Yetiştirdiği Ürünlerle Gelir Elde Ediyor - Son Dakika

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