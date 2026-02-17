Havaalanları için Yeni Ruhsat Düzenlemesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havaalanlarında faaliyet gösteren gayrisıhhi iş yerlerine ilişkin ruhsat ve denetim süreçlerinde değişikliğe gitti.

SHGM tarafından hazırlanan "Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ruhsatının verildiği tarihten bir yıl sonrasına tekabül eden zamana en az bir ay kala ruhsat sahibinin havaalanı işletmecisinden alacağı ilgili faaliyetin devam ettiğine ilişkin yazılı görüşüyle birlikte SHGM'ye başvurarak temdit işlemi yaptırması gerekiyor.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu için gerekli beyan ve belgeler, ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak havaalanı işletmecisine verilecek. Ardından başvuru formundaki beyan ve belgelere göre en geç 15 gün içinde havaalanı işletmecisi tarafından ana dosya onaylanarak SHGM'ye sunulacak.

Gayrisıhhi iş yerleri tarafından havaalanı işletmecilerinin ARFF birimlerinden havaalanı güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemlerin alınması, acil durum müdahalesi ve risk yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini teminen yangın raporu alınacak. Havaalanı işletmecisi tarafından çalışanlar ile belirli periyotlarda gayrisıhhi iş yerlerinin yangın tedbirlerinin yerinde denetlenmesi, denetleme raporlarının tutulması ve istenildiği durumlarda bu raporların Genel Müdürlüğe sunulması sağlanacak.

Havaalanı işletmecisi tarafından yapılacak denetimler, düzenlenen form üzerinden yetkilendirilecek personelce yapılacak.

Genel Müdürlük tarafından gayrisıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi ya da hizmet uygulamalarında gerek duyulduğu zaman ilave bilgi ve belge istenecek.