Havacılıkta Uçak Tedarik Sorunu Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Havacılıkta Uçak Tedarik Sorunu Büyüyor

Uçak teslimatları pandemi öncesi seviyelerin %30 gerisinde, havayolu şirketleri zorluk yaşıyor.

10.04.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havacılık sektöründe uçak tedariki ciddi bir engel haline geliyor. Küresel hava trafiği 2019 seviyelerini aşmasına rağmen, uçak teslimatları pandemi öncesi seviyelerin yüzde 30 altında seyrediyor. Bu durumun temel nedeni, tedarik zinciri sorunları ve üretim kısıtlamaları.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) sayfasında yer alan habere göre, pandemi sırasında birçok üretici ve komponent tedarikçisi üretimi azalttı, ancak kriz sona erdikten sonra eski kapasitelere dönme süreci beklenenden daha zor oldu. Boeing ve Airbus gibi büyük üreticiler, tedarikçilerin parça eksiklikleri, iş gücü sorunları ve lojistik aksaklıkları nedeniyle siparişleri zamanında karşılayamıyor. Bu durum, uçak teslim sürelerini rekor seviyelere çıkardı.

Ortalama yeni uçak teslim süreleri 2.5 yıldan 5.5 yıla çıktı

Geçmişte havayolları, sipariş ettikleri uçakları 2-3 yıl içinde teslim alabiliyordu, ancak son yıllarda bu süre uzadı ve 2024 itibarıyla 5,3 yıla ulaştı. Bu, havayollarının ancak 2019'dan önce sipariş ettikleri uçakları filolarına ekleyebileceği anlamına geliyor.

Yeni uçak sipariş etmek uzun sürdüğü için havayolları, kiralama piyasasına yöneliyor. Ancak kiralama şirketlerinin elinde kiralanabilir uçak azaldığı için fiyatlar uçtu. Havayolları, mevcut filolarını maksimum seviyede kullanmak zorunda kaldı ve 2024'te ticari uçakların günlük ortalama kullanım süresi ilk kez 9 saat çıktı. Yolcu doluluk oranları da rekor kırarak yüzde 83,5'e ulaştı.

Öte yandan A Jet'de yeni sefer taleplerini karşılayabilmek için Litvanyalı BBN Havayollarının 5 uçağı ile başka bir yabancı firmanın 3 büyük yolcu uçağını personelleri ile birlikte kiralayarak kullanıyor.

Havayolu şirketlerinin verdikleri 17 bin sipariş bekliyor

Havayolu şirketlerinin artan talebi karşılamak için verdikleri siparişler, 17 binlik adetlik devasa bir birikmeye neden oldu. Bu, mevcut küresel filonun yüzde 50'sine denk geliyor ve tarihsel ortalamanın çok üstünde. Mevcut üretim hızına göre, bu siparişlerin tamamlanması 13,5 yıl sürecek. Yani bugün sipariş edilen bir uçak, 2040 yılına kadar teslim edilemeyebilir. Bu durum, havayolları için kısa vadeli filo planlamasını zorlaştırıyor.

Önümüzdeki dönemde havayolları, mevcut uçakları daha verimli kullanarak ve ikinci el pazarına yönelerek bu darboğazı aşmaya çalışacak. Ancak tedarik zinciri ve üretim kısıtlamaları düzelmeden, uçak bulunabilirliği konusunda büyük bir iyileşme beklemek zor. Havacılık sektörü için önümüzdeki yıllar kapasite yönetimi açısından kritik bir dönem olacak. Bilet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise zamanla görülecek. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Havacılık, Maksimum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılıkta Uçak Tedarik Sorunu Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
17:20 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD’lilerin İran’da yatırım yapmasına karşı değiliz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'lilerin İran'da yatırım yapmasına karşı değiliz
17:19 Fenerbahçe’den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
17:18 Şampiyonlar Ligi’nde tarihi değişiklikten vazgeçildi Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
17:05 Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!
17:00 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi “üzgünüm“ savunması kurtarmadı 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anneyi "üzgünüm" savunması kurtarmadı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçak iftiralarla polisimize saldırılmasına müsaade edemeyiz
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 13:51:56. #7.13#
SON DAKİKA: Havacılıkta Uçak Tedarik Sorunu Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement