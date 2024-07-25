"Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı" - Son Dakika
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Ekonomi

"Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı"

"Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı" -Rizeliler, yapım süreci tartışmalara konu olan Rize-Artvin Havalimanı'ndan memnun Rizeliler, 14 Mayıs 2022 tarihinde açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı'ndan oldukça memnun. Vatandaşlara göre havalimanı, Rize tarihinin en büyük yatırımı.

25.07.2024 00:36
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"Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı"

-Rizeliler, yapım süreci tartışmalara konu olan Rize- Artvin Havalimanı'ndan memnun

RİZE - Rizeliler, 14 Mayıs 2022 tarihinde açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı'ndan oldukça memnun. Vatandaşlara göre havalimanı, Rize tarihinin en büyük yatırımı.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılan Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı ile hizmete açılmıştı. Açılışından bu yana 2 milyondan fazla yolcu sayısına ulaşan havalimanı Rizelileri memnun ediyor. Rizeliler, havalimanı açılmadan önce uçakla seyahat etmek için Trabzon'u kullanıyordu. Hem zaman hem de ulaşımın uzak olması açısından zorlanan yöre halkı havalimanının açılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Turizm açısından da büyük katkı sağlayan Rize-Artvin havalimanı, Rizeliler'den tam not aldı.

"Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı"

Havalimanının Rize tarihinin en büyük yatırımı olduğunu fakat Rize'nin isminin daha çok duyurulması gerektiğini ifade eden 20 yıllık turizmci İhsan Bilgili, "Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı. Beğenen ve beğenmeyen oluyor. Kesinlikle Rize tarihinin en büyük yatırımı. Şu anda yatırımın pek karşılığı olmuyor. O da nüfustan kaynaklanıyor. Zamanla da ister istemez karşılık alacaktır. Çünkü bölgenin belli bir potansiyeli var. Bu potansiyel bazı sezonlar kendini gösteriyor. Bu zamanla artacaktır. Özellikle yurt dışından gelecek olanlardan. Yurt dışı gelişi şu an az olduğu için bir karşılığı gözükmüyor. Havalimanı Rize'de yapılmasaydı tarihinde havalimanı görmesi zor olacaktı. Yurtdışından Trabzon'a gelen turistler Rize'yi bilmiyorlar. Bilenler de Trabzon'a bağlı biliyor. Bunu aşmak lazım" dile getirdi.

"Perişan oluyorduk"

Rize-Artvin havalimanı sayesinde Trabzon'a gitmemeye başladıklarını belirten Mehmet Yavuz, "Rize için gerçekten süper oldu. Havalimanı olması turizm açısından da dört dörtlük oldu. Diyecek bir şey yok çok güzel oldu. Her tarafa da yakın. Perişan oluyorduk. Ben her zaman havalimanını kullanıyorum. Gerçekten rahat bir şekilde gidiyorum. Geldiğimde de Çayeli'ne hızlı bir şekilde gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Trabzon var iken ne gerek var deniyordu"

Havalimanı sayesinde Rize'de bulunan evlerine daha hızlı geldiklerini söyleyen Nurettin Aydın, "Trabzon var iken ne gerek var deniyordu. Bize göre çok iyi. Ben Rize-Artvin havalimanına geliyorum. Hızlıca eve gidiyorum. Niye kötü olsun. Bu havalimanı yapılmasına gerek yoktu Trabzon'da vardı deniyordu. Trabzon'dan ben 1 saate geliyordum. Onu hiç düşünmüyorlar. Bizim için kolaylık oldu" şeklinde konuştu.

"Trabzon'a gittiğimiz zaman biraz daha zor oluyor"

Havalimanının her açıdan Rize'ye büyük katkı sağladığını belirten Sabit Karaca ise, "Havalimanının Rize'ye büyük katkısı olmuştur. Yabancı sayısı artmıştır. Şu anda bilet yok. Her yönüyle Rize'ye katkı sağladı. Hem de kolaylık oldu. 35-40 kilometre giderek uçağımıza binebiliyoruz. Yarım saate evimize geliyoruz. Trabzon'a gittiğimiz zaman biraz daha zor oluyor. Zaman bakımından bizim için sıkıntı oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

Artvin, Rize, Ulaşım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Havalimanı Rize tarihinin en büyük yatırımı' - Son Dakika

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