HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, harekat verilerinin insan kapasitesini aştığını söyledi - Son Dakika
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HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, harekat verilerinin insan kapasitesini aştığını söyledi

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HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde ilk dersi verdi. Nacar, harekat verilerinin insan kapasitesini aştığını, veriye hükmeden ve siber tehditlere dayanıklı olanların cephede bir adım önde olduğunu söyledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, harekat sahasındaki verilerin insan kapasitesini aşacak hızda arttığına dikkati çekerek, "Veriye hükmeden, bütünleşik algoritmaları kontrol edebilen ve siber tehditlere karşı dayanıklı olabilenler, cephede her zaman bir adım önde oluyor." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, akademisyenlerin ve öğrencileirn katılımıyla üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tören kapsamında akademik yılın ilk dersini veren Nacar, HAVELSAN'ın faaliyetleri ve geleceğin muharebe ortamını şekillendirecek teknolojiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin komuta kontrol, savunma teknolojileri, simülasyon sistemleri, otonom araçlar ve siber güvenlik alanlarında yüksek katma değerli çözümler ürettiğini belirten Nacar, Asya Pasifik'ten Orta Doğu ve Latin Amerika'ya kadar yaklaşık 30 ülkede aktif proje yürüttüklerini kaydetti.

Nacar, yerli olarak ürettikleri simülatör sayısının arttığını ve otonom sistemlerde de hibrit sürü zekasıyla desteklenen birçok insansız sisteme operasyonel çözümler sunduklarını ifade etti.

Çoklu alan muharebe kavramının kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarını kapsayan derin harekatları zorunlu kıldığını anlatan Nacar, enerji, ekonomi ve haberleşme gibi asimetrik faktörlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Harekat sahasındaki veriler insan kapasitesini aşıyor"

Harekat sahasındaki verilerin insan kapasitesini aşacak hızda artığına dikkati çeken Nacar, "Veriye hükmeden, bütünleşik algoritmaları kontrol edebilen ve siber tehditlere karşı dayanıklı olabilenler, cephede her zaman bir adım önde oluyor." diye konuştu.

Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir komutan, hiçbir asker ve hiçbir bilgisayar bu büyük verinin akış ve geliş hızına yeterince tepki verecek zamanı bulamıyor. O yüzden robotik unsurlar sahada daha çok kullanılır hale geliyor. Çoklu alanlarda komuta kontrol yaklaşımı artık harekat zekasıyla birlikte ele alınıyor. Harekat zekası, komuta kademesinin en doğru kararları saniyeler içinde alabilmesini sağlayan bütünleşik akıllı sistemlerden oluşmaktadır. Tek başına bir yapay zeka veya büyük dil modeli (LLM) halüsinasyonlar görüp yanlış kararlar verebilir. Savaş gibi kritik durumlarda bunun anlamsal ağlarla doğrulanması hayati önem taşımaktadır."

"Harp oyunları ile riskler sahaya inmeden öngörülüyor"

Stratejik simülasyonlar ve harp oyunlarının önemine değinen Nacar, bu sistemlerin askeri planlamada riskli sahalara çıkmadan önce tedbir alınmasını sağladığına işaret etti.

Nacar, stratejik simülasyonların komutanlara "gözlemle, yönel, karar ver ve eyleme geç" döngüsünü hasmından daha hızlı tamamlama imkanı sunduğunu belirterek, "Müşterek harp oyunlarında hata yapmanın bedeli yalnızca 'yeniden başlatma' tuşudur. NATO'nun da felsefesi olan 'önce dene, sonra karar ver, en son yatırım yap' yaklaşımıyla bir yatırımı yapmadan veya bir sistemi almadan önce, sanal ortamda sonuçlarını görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

"Mühendisler de artık birer savaşçıdır"

Canlı, sanal ve yapısal simülasyonların birleştirilmesiyle pilotların ve sistemlerin gerçekçi bir ortamda, mühimmat harcamadan eğitim alabildiklerini aktaran Nacar, harekat zekası ve harekat evreninin askerler kadar mühendislerin de alanı olduğunu vurguladı.

Nacar, "Bugün artık mühendisler de birer savaşçı, birer askerdir. Biri teknolojiyi biliyor, diğeri sahayı biliyor. İkisi bir araya gelmeden tam tekamül etmiş bir ordu meydana gelmiyor. Hangi mühendislik branşından olursak olalım, harekat zekası konusunda kendimize uygun bir yer olduğunu unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
OSTİM Teknik ÜniversitesiTeknolojiHavelsanEkonomiSavunmaEğitimSon Dakika

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