Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor

03.06.2022 11:46
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde her Cuma günü kurulan pazarın içinde yer alan köylü pazarı tüm körfez ilçelerinden büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde her Cuma günü kurulan pazarın içinde yer alan köylü pazarı tüm körfez ilçelerinden büyük ilgi görüyor.

Edremit Körfezi'nin en büyük ve köklü pazarlarından birisi olan Havran Cuma Pazarı renkliliği, çeşit bolluğu ve fiyatları ile dikkatleri çekerken en büyük ilgi ise köylü pazarına oluyor. Havran ilçesinde üretim yapan ve kendi organik ürünlerini kurdukları küçük tezgahlardan birinci elde satan üreticilerin ürünleri büyük ilgi görüyor. Sebze, meyve, zeytin, zeytinyağı gibi yöresel lezzetlerin buluştuğu pazarda fiyatlarda piyasa fiyatları ile ciddi bir şekilde rekabet edebiliyor. Cuma günleri ilçeye birçok vatandaş başka ilçelerden gelerek pazar yapmayı tercih ediyor. - BALIKESİR

Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor
Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor
YORUMLAR
500
Burhaniye Belediyesi memurlarına yemek yardımı sözleşmesini imzaladı Burhaniye Belediyesi memurlarına yemek yardımı sözleşmesini imzaladı Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri üretim merkezi oldu Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri üretim merkezi oldu
Kaynak: İHA

Edremit Körfezi, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 16,50 seviyesinden işlem görüyor
11:32 14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu
11:27 Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni
11:20 Kaynanasına "manyak karı" diyen adam "tam kusurlu" bulundu
11:19 Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu!
11:09 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam
10:56 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler
10:18 Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları
10:08 BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 11:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: Havran köylü pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement