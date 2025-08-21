Balıkesir'in Havran ilçesinde lezzeti, kalitesi ve aromasıyla ün kazanan coğrafi işaretli Havran Siyah İnciri hasadı başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran Kaymakamı Muhammed Evlİce, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ile protokol üyeleri, üreticilerin hasat heyecanına ortak olarak incir topladı.

Vali Ustaoğlu, üreticilerin alın teriyle yetişen coğrafi işaretli ürünlerin Balıkesir'in marka değerini ve tarımsal üretimdeki gücünü artırdığını ifade ederek çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. - BALIKESİR