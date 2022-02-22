Üye Girişi
Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika

Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

22.02.2022 10:28
Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanlığı ve Havza Belediyesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanlığı ve Havza Belediyesi arasında sosyal denge sözleşmesi yenilendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda sosyal denge sözleşmesinin yenilenmesi için imza attı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir göreve geldiği günden bu yana her zaman çalışandan yana olduğunu belirterek, "İmkanlarımız dahilinde tüm çalışanlarımızın yanındayız. Bu sene çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösteren hem işçi hem de memurlarımızı ilgilenen bir çok sözleşmeyi imzaladık. İnşallah imkanlarımız iyileştikçe çalışanlarımıza daha fazla destek olacağımız sözleşmelere önümüzdeki dönemlerde imza atacağız. Kısa süre sonra yeni çalışma sezonumuz başlayacak. İnşallah ilçemize her zaman olduğu gibi birlikte hizmet edeceğiz. Sendikamıza çalışanların hakları konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. İmzaladığımız sözleşmenin çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir! Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir! Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir! Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir! Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi

Sebahattin Özdemir, Samsun, Savaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Havza Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement