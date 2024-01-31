Havza\'da Lisanslı Depoculuk Uygulaması Hayata Geçirildi

Samsun'un Havza İlçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'da lisanslı depoculuk uygulamasının hayata geçirilmesi ile çiftçilerin kazanacağını söyledi.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, lisanslı depoculuk uygulamasını hayata geçirmek amacıyla 13 bin metrekare alanda 3 bin 400 tonluk 12 silo ile toplam 40 bin ton kapasiteli olacak lisanslı bir depo kuran firmayı ziyaret etti. Ziyarette firma yetkilileri konuklara bilgi verdi.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat yatırımın bölgeye ve bölge çiftçisine hayırlı olmasını dileyerek, "Çiftçilerimizin ürününün değer bulması adına lisanslı depoculuk iyi bir uygulama" dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Havza'da çiftçilere ürün depolama ve satma konularında önemli avantajlar sağlayan lisanslı depoculuk uygulamasının hayata geçirilmesi ile çiftçilerimiz kazanacak. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımına ve ekonomisine katkıda bulunacak olan şirkete hayırlı olsun" diye konuştu.
Ziyarete ayrıca Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Organize ve Sanayi Bölgesi Müdürü Hasbi Altuntaş, Maden İşleri Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katıldı. - SAMSUN
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
İstanbul Fatih'te bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böçkün, sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak ünlenmişti.
İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Havza'da Lisanslı Depoculuk Uygulaması Hayata Geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?