Havza\'da Lisanslı Depoculuk Uygulaması Hayata Geçirildi

Ekonomi

Samsun'un Havza İlçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza'da lisanslı depoculuk uygulamasının hayata geçirilmesi ile çiftçilerin kazanacağını söyledi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, lisanslı depoculuk uygulamasını hayata geçirmek amacıyla 13 bin metrekare alanda 3 bin 400 tonluk 12 silo ile toplam 40 bin ton kapasiteli olacak lisanslı bir depo kuran firmayı ziyaret etti. Ziyarette firma yetkilileri konuklara bilgi verdi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat yatırımın bölgeye ve bölge çiftçisine hayırlı olmasını dileyerek, "Çiftçilerimizin ürününün değer bulması adına lisanslı depoculuk iyi bir uygulama" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Havza'da çiftçilere ürün depolama ve satma konularında önemli avantajlar sağlayan lisanslı depoculuk uygulamasının hayata geçirilmesi ile çiftçilerimiz kazanacak. İlçemiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımına ve ekonomisine katkıda bulunacak olan şirkete hayırlı olsun" diye konuştu.

Ziyarete ayrıca Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Organize ve Sanayi Bölgesi Müdürü Hasbi Altuntaş, Maden İşleri Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile Bakkal ve Bayiiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katıldı. - SAMSUN