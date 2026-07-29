Havza'da Ücretsiz Doğal Gaz Sayaç Değişimi

Samsun'un Havza ilçesinde kullanım süresi 10 yılı dolduran doğal gaz sayaçları, yasal mevzuat kapsamında doğal gaz dağıtım şirketi tarafından ücretsiz olarak yenileniyor.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen periyodik sayaç değişim çalışmaları doğrultusunda, ekonomik ömrünü tamamlayan doğal gaz sayaçları yenileriyle değiştiriliyor. Yetkililer, doğal gaz sayaçlarının tüketimi doğru ölçen hassas cihazlar olduğunu belirterek, uzun yıllar kullanım sonucunda ölçüm performansında sapmalar yaşanabileceğini, bu nedenle 10 yılını dolduran sayaçların periyodik olarak değiştirilmesinin veya kalibrasyona alınmasının yasal bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Tüm işlemler ücretsiz gerçekleştiriliyor

Periyodik değişim kapsamında eski sayacın sökülmesi, yeni sayacın montajı, sızdırmazlık testlerinin yapılması ve doğal gaz arzının yeniden sağlanmasına yönelik tüm işlemler doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Uygulamanın, tüketimin doğru ölçülmesi, adil faturalandırmanın sağlanması, ölçüm güvenilirliğinin korunması ve doğal gazın güvenli şekilde kullanılmasının devam ettirilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, sayaç değişimlerinin önceden hazırlanan program çerçevesinde yetkili ekipler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların herhangi bir ücret talebiyle karşılaşmaları halinde yalnızca doğal gaz dağıtım şirketinin resmi iletişim kanallarına başvurmaları gerektiğini vurguladı. Sayaç değişiminin ardından gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanmasıyla doğal gaz kullanımının yeniden başlatıldığı ifade edilirken, periyodik sayaç değişim çalışmalarıyla ölçüm sistemlerinin güvenilirliğinin korunmasının, tüketici haklarının güvence altına alınmasının ve doğal gaz altyapısının sürdürülebilir şekilde işletilmesinin amaçlandığı kaydedildi.