Havza'da zabıtadan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim - Son Dakika
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Havza'da zabıtadan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim

14.03.2022 14:48
Havza'da zabıtadan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim

Havza Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı marketleri denetledi.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı marketleri denetledi.

Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir idaresindeki zabıta ekipleri yerel ve zincir marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışları, raf ve kasa fiyatları ile ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Denetimde ayrıca raflardaki ve market depolarındaki yağ stoklarına da bakıldı. Stok ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için zabıta personelimiz marketlerde incelemelerde bulundu. Reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarını, raf ve kasa fiyatlarını denetlediler. İlçe esnafımızda olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşerilerimizin refahı ve sağlığı önceliğimizdir" dedi. - SAMSUN

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Zabıta, Havza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havza'da zabıtadan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim - Son Dakika


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