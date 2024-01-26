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Havza OSB, genişleme alanı çalışmaları tamamlandığında Karadeniz'in en büyük OSB'si olacak - Son Dakika
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Havza OSB, genişleme alanı çalışmaları tamamlandığında Karadeniz'in en büyük OSB'si olacak

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı çalışmalarının tamamlanmasıyla Karadeniz'in en büyük OSB'si olacağını belirtti. Yatırımcı firma yetkilileri, Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile bir araya gelerek yapacakları yatırım hakkında bilgi verdi. Başkan Özdemir, Havza OSB'nin yatırımcılara sunduğu imkanlarla çekim merkezi olduğunu vurgulayarak, bölgenin istihdam sorununa katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Havza OSB, genişleme alanı çalışmaları tamamlandığında Karadeniz\'in en büyük OSB\'si olacak
26.01.2024 - 16:17,
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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza OSB inşallah genişleme alanı çalışmaları tamamladığı zaman Karadeniz'in en büyük OSB'si olacak" dedi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapmayı planlayan bir firmanın yetkilileri, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya geldi. Yatırımcı firma yetkilileri ziyarette Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'a yapmayı planladıkları yatırım hakkında bilgiler verdi. Kaymakamı Ayvat, Havza OSB'ye gelen her yatırımcının ülke ekonomisine ve istihdama katkı anlamına geldiğini belirtti.

"Çekim merkezi oldu"

Başkan Sebahattin Özdemir ise Havza OSB'nin yatırımcılara sunmuş olduğu imkanlar ile çekim merkezi olduğunu ifade ederek, "Havza OSB inşallah genişleme alanı çalışmaları tamamladığı zaman Karadeniz'in en büyük OSB'si olacak. Yatırımcılardan gelen talepler ile bu kısa sürede gerçekleşecektir. Yatırım yapan her firmamız bölgemizin istihdam sorununun çözümüne katkı sunmakta. Hedefimiz istihdam ve istihdama dayalı göç sorununu çözmüş güçlü bir Havza" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Havza OSB, genişleme alanı çalışmaları tamamlandığında Karadeniz'in en büyük OSB'si olacak - Son Dakika


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