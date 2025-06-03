Havza OSB Genişleme Planları Masaya Yatırıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısında, bölgenin altyapı gelişimi ve genişleme planları masaya yatırıldı.

Toplantıda, Havza OSB ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında altyapı işleri için protokol yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, OSB ile SASKİ arasında da altyapı işlerine yönelik protokol imzalanması kararı alındı.

Mayıs ayı ön tahsis ilanına başvuruda bulunan firmalar değerlendirildi. Bölgenin genişlemesi için ise önemli bir adım atıldı. Havza OSB'nin 5 milyon 944 bin 631 metrekare büyüklüğündeki kesinleşmiş ilave alanı sınırları içindeki taşınmazların mülkiyet hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılması için kamu yararı kararı alınması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulması oy birliğiyle karara bağlandı.

Vali Tavlı ve katılımcılar, Havza OSB'nin bölgesel sanayi ve istihdama katkısının artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - SAMSUN