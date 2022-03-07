Hayrettin Uçak: "Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir"- Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı... - Son Dakika
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Hayrettin Uçak: "Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir"- Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı...

07.03.2022 10:20

Hayrettin Uçak: "Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir" Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı Türkiye'ye döndü20'lik bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Hayrettin Uçak: "Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir"

Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı Türkiye'ye döndü

İZMİR Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Ukrayna'ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin bir kısmının Türkiye'ye geri getirilmesiyle beraber iç piyasada oluşan ürün fazlalığı sebebiyle fiyatlarda kısa vadeli olarak yüzde 15-20'lik bir düşüş yaşanabileceğini söyledi. Hayrettin Uçak, Rusya'ya yapılan ihracat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, bir an önce barışın sağlanması temennisinde bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş, ihracatı olumsuz etkiliyor. Savaştan etkilenen en büyük ihracat pazarlarından biri de yaş meyve ve sebze. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 5 milyar dolar değerindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık 1.5 milyar doları Rusya ve Ukrayna'ya yapıldı. Yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu kapsayan iki ülkenin savaşması, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı düşündürüyor.

Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı Türkiye'ye döndü

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasını dilediklerini belirterek, "Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var" dedi. 2021'de Ukrayna'ya 220 milyon dolar, Rusya'ya 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uçak, "Bu ülkeler bizim ihracatımız için büyük bir pazar. Şu anda Rusya'ya yapmış olduğumuz ihracatta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ukrayna ve Belarus üzerinden giden araçlarımızın sıkıntılarının olduğunu söyleyebilirim. Deniz yoluyla Rusya'ya giden ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. Rusya ile aramızdaki diyalog son derece iyi ve herhangi bir sorun da olmayacağını düşünüyoruz. Ukrayna'da da savaş nedeniyle halkın dağılmasından ve yetkili olmadığından dolayı oraya giren tırlarımızı geri alamıyoruz. O tırlara askerlerin el koyduğunu bilgisini alıyoruz. Ukrayna'ya gidecek olan ürünlerimiz vardı. Savaşın ilk günlerinde o araçlarımızı geri çektik. O ürünleri de bozulmadan ya başka ülkelere gönderdik ya da Türkiye'de tükettik" dedi.

"Ürün fazlalığı piyasada kısa vadeli düşüş sağlayabilir"

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın iç piyasayı da etkilediğinin altını çizen Hayrettin Uçak, "İhracata hazırlanan ancak gönderilemeyen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğünden dolayı fiyatlarda yüzde 15-20 oranın bir düşüş sağlayabilir ama bu da kısa vade için gerçekleşir. Ondan sonra fiyatlar düzelir diye tahmin ediyorum. Bu olaylar çok yoğun olmayan bir sezonumuza denk geldi. Sert çekirdekli meyvelerimiz henüz daha olmadı ve turunçgillerin üretiminin de sonuna gelmiştik" diye konuştu.

Hayrettin Uçak: Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir - Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı...
Hayrettin Uçak: Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir - Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı...
Hayrettin Uçak: Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir - Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı...

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hayrettin Uçak: 'Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir'- Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayrettin Uçak: "Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabilir"- Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı... - Son Dakika
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