"Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri"ne ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

Biyogüvenlik Kanunu kapsamında onay başvurusu yapılan ve bilimsel risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitelerinin olumlu raporları sonucu yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen yem amaçlı ürünler de, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, onaylı kabul edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Biyogüvenlik Kanunu kapsamında başvurusu yapılan ve bilimsel risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitelerinin olumlu raporları sonucu yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen yem amaçlı ürünler de, Bakanlıkça onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, onaylı sayılacak.

Ayrıca, yem katkı maddeleri ve premikslerin ambalaj büyüklüğü, gıda amaçlı yetiştirilen hayvanların yemlerine katılmak üzere hazırlanmış ise 0,5 kilogramdan az olamayacak. Ancak teknolojik yem katkı maddeleri, duyusal yem katkı maddeleri, aromatik maddeler, enzimler, amino asitler ve bağırsak flora düzenleyicileri için "ambalaj büyüklüğünün 0,5 kilogramdan az olamayacağı" şartı aranmayacak.

Söz konusu ürünlerin ambalajı, veteriner tıbbi ürün olarak algılanacak şekilde enjeksiyon ve sprey formda kullanıma uygun olamayacak. Etiket ve kullanım talimatları, yem amacı dışında kullanım veya veteriner tıbbi ürün algısı oluşturabilecek ifade, resim ve benzeri ögeler içeremeyecek.

Eski yönetmelik hükümlerine göre piyasaya sunulmuş yem katkı maddeleri ve premiksler, 1 yıl daha piyasada bulundurulabilecek.

Biyogüvenlik Kanunu kapsamında daha önce yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen, yem amaçlı onay almış ürünler de Bakanlıkça onaylı kabul edilecek.