Hayvan yetiştiricilerinin 2 aylık arpa ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika
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Hayvan yetiştiricilerinin 2 aylık arpa ihtiyacı karşılanacak

20.10.2022 10:29
Hayvan yetiştiricilerinin 2 aylık arpa ihtiyacı karşılanacak

Aydın'da TÜRKVET'e kayıtlı hayvan sayılarına göre hayvan yetiştiricilerinin Kasım ve Aralık aylarındaki arpa ihtiyacı karşılanacak.

Aydın'da TÜRKVET'e kayıtlı hayvan sayılarına göre hayvan yetiştiricilerinin Kasım ve Aralık aylarındaki arpa ihtiyacı karşılanacak.

Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın da yoğun olarak yapıldığı Aydın'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hayvan yetiştiricilerine arpa satışı yapacak. Yapılan çalışma ile TÜRKVET'e kayıtlı hayvan sayılarına göre hayvan yetiştiricilerinin Kasım ve Aralık aylarındaki arpa ihtiyacı karşılanacak. Büyükbaş erkek hayvan başı günlük 4 kilogram olmak üzere aylık 120 kilogram arpa verilecek. Küçükbaş hayvanlarda ise hayvan başına günlük 600 gram olmak üzere aylık 18 kilogram arpa verilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 2022/2023 sezonunda, üreticilere doğrudan veya arpa alımı konusunda vekalet verdiği üretici örgütleri vasıtasıyla yapmayı planladığı arpa satışları, TÜRKVET'te kayıtlı hayvan sayıları dikkate alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonuyla yapılacaktır. Bu çerçevede Kasım ve Aralık ayları için büyükbaş erkek ve küçükbaş hayvanların 2 aylık arpa ihtiyacı karşılanacaktır. Büyükbaş erkek hayvan başı 4 kg/ gün arpa üzerinden aylık 120 kg arpa verilecektir. Küçükbaş hayvan başına 600 gr (0.6 kg)/gün üzerinden aylık 18 kg arpa verilecektir. Arpa satışından yararlanmak isteyen yetiştiriciler 17-24 Ekim 2022 tarihleri arasında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden TÜRKVET'te kayıtlı güncel hayvan listesini almalıdır. Üyesi olduğu üretici-yetiştirici birlikleri, kooperatifler veya ziraat odalarına vekaletname, taahhütname, güncel hayvan listesi teslim edeceklerdir. Aylık fiili arpa tüketimi 250 ton ve üzeri olan yetiştiriciler TÜRKVET'te kayıtlı güncel hayvan listesini, vekaletname ve taahhütname doğrudan İl Müdürlüğü'ne başvurabilir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aralık, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvan yetiştiricilerinin 2 aylık arpa ihtiyacı karşılanacak - Son Dakika

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