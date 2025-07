Hayvancılık Sektörüne Çözüm Toplantıları

Kayseri Ticaret Borsası (KTB); hayvancılık sektörünün temel direkleri olan et, süt ve yumurta sektörlerinin geleceğini şekillendirmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek amacıyla önemli bir dizi toplantıyı başarıyla tamamladı.

Et, Süt ve Yumurta İhtisas Komitesi üyeleri ile sektörün kıymetli paydaşlarını bir araya getiren bu kapsamlı buluşmalar; sektörün dinamizmini ve ortak akılla hareket etme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplantılar, sorunları tespit etmenin yanı sıra somut çözüm önerileri geliştirmek adına da verimli bir zemin oluşturdu. Et İhtisas Komisyonu Toplantısı'nda sektörün en acil sorunlarından olan Şap Hastalığı ile Mücadele ve sektöre etkileri detaylıca ele alındı. Hayvan hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle üreticilerin büyük zarara uğradığı bu salgının kontrol altına alınması, aşı tedarikindeki sıkıntılar ve etkin karantina uygulamalarının geliştirilmesi konuları tartışıldı. Sektörün bu tür salgınlara karşı daha dirençli olması ve acil eylem planlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı. Hayvancılığın en büyük maliyet kalemi olan yem fiyatlarındaki artış da toplantının ana gündem maddelerindendi. Sürdürülebilir bir üretim için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve alternatif yem kaynaklarının araştırılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Süt İhtisas Komisyonu Toplantısı'nda ise soğuk zincirde yaşanan sorunlar öne çıktı. Üretilen çiğ sütün kalitesi ve hijyeni açısından kritik öneme sahip soğuk zincirdeki aksaklıklar, ürün kaybına ve fiyat düşüşlerine yol açtığı için bu alandaki altyapı eksiklikleri ve taşıma şartlarının iyileştirilmesi gerekliliği vurgulandı. Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan çiğ süt fiyatlarının güncel maliyetler karşısında üreticinin beklentilerini karşılamadığı, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve süt hayvancılığının cazibesini koruyabilmesi için fiyatların güncel maliyetleri yansıtması gerektiği hususunda mutabakata varıldı. Et sektöründe olduğu gibi, süt üreticilerini de en çok zorlayan unsur olan yem fiyatları ele alınarak, yüksek maliyetler nedeniyle üretimden çekilen çiftçi sayısındaki artışın önüne geçmek için acil ve kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiği net bir şekilde ortaya kondu.

Yumurta sektöründe salgınlar, standartlar ve ihracat

Yumurta Sektörü Toplantısı'nda son dönemde yaşanan kuş gribi salgınları nedeniyle itlaf edilen kanatlı hayvanların yerine yeni civcivlerin konulabilmesi hususunda gelinen aşama değerlendirildi. Üreticilerin yeniden toparlanabilmesi için yeni civciv temini, kümeslerin dezenfeksiyonu ve tazminat süreçlerinin hızlandırılması hayati önemde görüldü. Piyasada farklı gramajlarda yumurtaların bulunmasından kaynaklanan gramaj sorunu ve bunun tüketici algısı üzerindeki etkileri tartışılarak, standardizasyonun sağlanması ve denetim mekanizmalarının etkinliğinin artırılması gerektiği dile getirildi. Türkiye'nin yumurta ihracatında önemli bir oyuncu olmasına rağmen, ihracatta yaşanan sorunlar görüşüldü. Yumurta fiyatlarının arz-talep dengesi, maliyetler ve piyasa şartları çerçevesinde belirlenmesi, üreticinin kar marjının korunması ve tüketicinin uygun fiyata erişimi konularında çözüm önerileri sunuldu. Son olarak, yoğun kanatlı yetiştiriciliğinin çevre üzerindeki etkileri, kanatlı gübre yönetimi ve çevresel etkiler, biyogaz tesisleri gibi çevreci yaklaşımlar ele alınarak, sürdürülebilir bir üretim için çevresel sorumlulukların yerine getirilmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, sektörün güncel çevre mevzuatına uyum süreci ve Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'ndeki güncellemeler de görüşüldü.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış yaptığı açıklamada; "Tüm bu kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, sektörlerimizin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması ve üreticilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi için ortak akılla belirlediğimiz somut çözüm önerilerimizi içeren raporlarımızı detaylı bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımızın, sektörümüzün bu hayati konularına duyarlı yaklaşımına ve çözüm odaklı çalışmalarına olan inancımız tamdır. Sorunlarımızın takipçisi olmaya, çözüm sürecine aktif destek vermeye ve atılacak her adımda sektörümüzün sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi. Bağlamış; "Kayseri Ticaret Borsası olarak; üyelerimizin ve sektörlerimizin menfaatlerini korumak, onların gelişimine katkı sağlamak en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, üreticilerimizle, sanayicilerimizle, kamu kurumlarımızla el birliği yaparak, daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık sektörü için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantılarımıza katılarak görüş ve önerileriyle bizlere ışık tutan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaya ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.