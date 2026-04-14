Hazine'den Dolar ve Altın Tahvili İhracı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazine'den Dolar ve Altın Tahvili İhracı

14.04.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine, dolar cinsinden devlet tahvili ve altın tahvili ile kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS), altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 15 Nisan 2026 valörlü, 14 Nisan 2027 itfa tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ihracına, toplam 1 milyar 591 milyon 397 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak söz konusu tutarda devlet tahvili ihraç edildi.

Doğrudan satış yöntemiyle 15 Nisan 2026 valörlü, 12 Nisan 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kupon ödemeli, 6 bin 992 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kira ödemeli, 10 bin 666 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 18:23:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.