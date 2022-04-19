Hazine iki tahvil ihalesinde 7,4 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 7 milyar 355,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,25, bileşik faiz yüzde 22,37 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 508 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 88 milyon lira, net satış 1 milyar 82,1 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 900 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 69 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 4 yıl (1596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Bu ihalede basit faiz yüzde 23,11, bileşik faiz yüzde 24,44 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 403 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 137 milyon lira, net satış 1 milyar 823 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 326 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplam 7 milyar 355,1 milyon lira borçlandı.