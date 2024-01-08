 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hazine Nakit Dengesi Aralık Ayında 196 Milyar 962 Milyon Lira Açık Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine Nakit Dengesi Aralık Ayında 196 Milyar 962 Milyon Lira Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 546 milyar 701 milyon lira, nakit giderleri 749 milyar 163 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 715 milyar 506 milyon lira, faiz ödemeleri ise 33 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Aralık ayında nakit dengesinde, 196 milyar 962 milyon liralık açık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 462 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 154 milyar 16 milyon lira azalış görüldü.

Hazine Nakit Dengesi Aralık Ayında 196 Milyar 962 Milyon Lira Açık Verdi
08.01.2024 - 18:13,
Abone Ol

Hazine nakit dengesi, 2023 Aralık'ta 196 milyar 962 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 546 milyar 701 milyon lira, nakit giderleri 749 milyar 163 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 715 milyar 506 milyon lira, faiz ödemeleri ise 33 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 168 milyar 805 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde, 196 milyar 962 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 462 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 154 milyar 16 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine Nakit Dengesi Aralık Ayında 196 Milyar 962 Milyon Lira Açık Verdi - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine Nakit Dengesi Aralık Ayında 196 Milyar 962 Milyon Lira Açık Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement