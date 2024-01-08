Hazine Nakit Dengesi Aralık Ayında 196 Milyar 962 Milyon Lira Açık Verdi

Hazine nakit dengesi, 2023 Aralık'ta 196 milyar 962 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 546 milyar 701 milyon lira, nakit giderleri 749 milyar 163 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 715 milyar 506 milyon lira, faiz ödemeleri ise 33 milyar 658 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 168 milyar 805 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde, 196 milyar 962 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 7 milyar 462 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 154 milyar 16 milyon lira azalış görüldü.