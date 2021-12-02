Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasından sonra dolar yeni güne 13.45 liradan başladı

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Lütfi Elvan'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nebati'den ilk mesaj

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Dolar ekonomi yönetimindeki bu değişime yükselişle cevap verdi.

DOLAR/TL 13.53 SEVİYELERİNE KADAR YÜKSELDİ

Söz konusu karar yayımlanmadan önce dolar 13.25-13.30 lira aralığında seyrederken kararla birlikte dolar yeni güne 13.45 liradan başladı. Dolar/TL saat 09.20 itibarıyla 13.38 seviyesinde işlem görüyor.

ERDOĞAN'IN ÇİZGİSİNE DAHA YAKIN BİRİ OLARAK GÖRÜNÜYOR

Yeni bakan Nureddin Nebati özellikle faiz konusunda piyasalar tarafından Elvan'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizgisine daha yakın birisi olarak görünüyor. Bu sebeple kararın ardından kur yönünü yukarı çevirdi.

DOLAR YENİ GÜNE 13.45 LİRADAN BAŞLADI

Dün doların 13.87 liraya yükselmesi sonrasında Merkez Bankası 7 yılın ardından ilk kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahale etti. Uzmanlar, dolarda yükselişin sürmesi durumunda bugün gözlerin yeniden Merkez'e çevrileceğini ve müdahale konusunda ne kadar ısrarcı olup olmadığına bakılacağını belirtti.