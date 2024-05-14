Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel\'de ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'e giderek AB Komisyonu üyeleri ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak. Ayrıca, Şimşek, Bruegel'de düzenlenecek olan 'Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek' etkinliğinde konuşma yapacak.

14.05.2024 08:55
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gitti. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirecek - Son Dakika

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