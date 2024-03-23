Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Düzce'de iş adamları ile buluştu

DÜZCE - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'ye gelerek iş adamları ile toplantı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Düzce'ye geldi. Düzce'de ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Şimşek, partililer ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Şimşek, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Düzceli iş adamları ile burada toplantıya giren Bakan Şimşek ekonomi ile ilgili iş adamları ile sohbet etti. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Düzce'den ayrıldı.