Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku Azaldı

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 yıl önce 3,4 trilyon TL olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 50 haftadır kesintisiz gerileyip, 1,6 trilyon TL azaldığını duyurdu.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı. Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.