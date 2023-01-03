Yarın duyurulacak "Orta Gelirliye Konut Kampanyası"nın detayları belli oldu! İşte projeye yönelik başvuru şartları - Son Dakika
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Yarın duyurulacak "Orta Gelirliye Konut Kampanyası"nın detayları belli oldu! İşte projeye yönelik başvuru şartları

03.01.2023 10:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın saat 10.00'da duyuracağı "Orta Gelirliye Konut Kampanyası''nın detayları da belli oldu. Alınacak konutun 4 yıl satılmaması, ev alacak kişinin birinci derece yakınlarının üstüne konut olmaması ve projeye belirlenen gelir grubunun üzerindekilerin başvuramaması gibi şartların olması bekleniyor.

Uzun süredir hazırlığı yapılan konut kampanyasında sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Bakan Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak. Kampanyada detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

ŞARTLAR NELER?

Projeye yönelik başvuru şartlarının ise şöyle olması öngörülüyor: İlk olarak başvuru sahibinin ve birinci derece yakını üzerinde herhangi bir konut olmaması aranacak. Projeye belirlenen gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak. Proje kapsamında alınan konut 4 yıl boyunca satılamayacak.

BAKAN KURUM: KONUT FİYATLARINI DENGELEDİK

Geçen günlerde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaşmıştı. Kurum açıklamalarında, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Yarın duyurulacak 'Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detayları belli oldu! İşte projeye yönelik başvuru şartları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarın duyurulacak "Orta Gelirliye Konut Kampanyası"nın detayları belli oldu! İşte projeye yönelik başvuru şartları - Son Dakika
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