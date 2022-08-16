Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti

16.08.2022 15:17

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baran ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldıkları uygulamalar hakkında konuştuklarını ifade eden Nebati, istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Nureddin Nebati, Gürsel Baran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti - Son Dakika
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