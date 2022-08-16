Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldıkları uygulamalar hakkında konuştuklarını ifade eden Nebati, istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baran ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Nureddin Nebati, Gürsel Baran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ATO heyetini kabul etti - Son Dakika

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